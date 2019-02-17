CHP İzmir Belediye Başkan Adaylarını Tanıttı

Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen İzmir belediye başkan adayları tanıtım töreninde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu salona İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer'le birlikte girdi. İzmir'in Türkiye'nin gözbebeği, demokrasinin ve uygarlığın kalesi olduğunu söyleyen CHP Genel Başkanı, 31 Mart'ta baharın sadece İzmir'e değil tüm Türkiye'ye gelmesi gerektiğini ifade etti. Kocaoğlu’na ayakta alkış Kılıçdaroğlu, 31 Mart yerel seçimleri için aday adayı olan ancak CHP yönetimi tarafından aday gösterilmeyen Aziz Kocaoğlu’nun ayakta alkışlanmasını istedi. Kocaoğlu'nun 397 yıl hapisle yargılandığını ama diz çökmediğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Bütün baskılara rağmen İzmir'e hizmet etti. Hayatını İzmir'e, İzmirlilere adadı. Hiç kimsenin, hiçbir belediye başkanının yapmadığı projelerin altına imzasını attı. Ankara ve İstanbul'un iktidarın desteğine rağmen yapamadığı metroyu tek başına inatla, kararla yaşama geçirdi. 12 maddelik yerel yönetimlerle ilgili belge hazırladık. Demokrasi, 'halka hesap vermek' dedik. 12 maddeyi yan yana getirdiğimizde Kocaoğlu'nun hayata geçirdiği maddelerdir. Diğer belediye başkanlarımız da aynı doğrulta hareket etmiştir" diye konuştu.

“Kurşundan söz edeceksen Hasan Tahsin’den söz edeceksin” Kılıçdaroğlu, İzmir ve İzmirliler’in tüm Türkiye'ye örnek olduğunun altını çizerek, "Kurtuluş Savaşının da en önemli kentlerinden biridir. Birileri kurşundan söz ediyor. Eğer bu ülkede kurşundan söz edeceksen Hasan Tahsin'in kurşunundan söz edeceksin. Kalkınmanın düşünsel olarak temellerinin atıldığı yer de İzmir'dir. İzmir İktisat Kongresi toplandığı zaman, ülke nasıl kalkınacak bunun hesapları yapılmış. İzmir İktisat Kongresi sadece geçmiş değil, geleceğimiz için de çok önemli hedefler belirlemiştir" ifadelerini kullandı. “Aziz Kocaoğlu’ndan ders alacaksınız” Ankara ve İstanbul'da kentsel dönüşümün beceriksizce yapıldığını söyleyen Kılıçdaroğlu, İzmir'de Kocaoğlu'nun insanlara "sizin garantiniz İzmir Büyükşehir Belediyesi olacak" sözünü verdiğini, yeni belediye başkanının da aynı süreci yürüteceğini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Şimdi 'tanzim satış' diyorlar. Onlar 1970'lerde kaldı. Yıl 2019. Tarımda büyümeyi nasıl yapmak istiyorsanız, kırsal kesimle kent arasındaki ilişkiyi nasıl yapmak istiyorsanız geleceksiniz Aziz Kocaoğlu'ndan ders alacaksınız. O size tüm ayrıntıları anlatacak" diye konuştu.

İzmir'de son 10 yılda üretici kooperatifleri sayısının yüzde 161, kooperatiflerde çalışan sayısının yüzde 616, 2007-2016 arasındaki kooperatif ciro artışının yüzde 658 olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, Türkiye'de tarım gerilerken İzmir'de tarımın yıllık ortalama yüzde 7,5 büyüdüğünü vurguladı. Kılıçdaroğlu, İzmir'de kırsalda kimsenin "açım" demediğini ama Türkiye'deki çiftçilerin perişan halde olduğunu ifade ederek, kırsalla kent arasında sağlıklı ilişki kurulması gerektiğini dile getirdi. Sandıkta ittifak CHP'li belediyelerde 1 Ocak'tan itibaren asgari ücretin 2 bin 200 lira olduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "AK Parti'li, MHP'li belediyelerde çalışan işçi kardeşlerime seslenmek istiyorum. Sen 2 bin 20 lira değil 2 bin 200 lira almak istiyorsan, iş güvencesi istiyorsan bu seçimlerde endişeye kapılmadan CHP'li adaylara oy vereceksin. Seni 2 bin 20 liraya mahkum eden anlayışa izin vermeyeceksin.” CHP lideri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sıkça dile getirilen “HDP ile ittifak yapıyorlar” eleştirisini de cevapladı. Kılıçdaroğlu “Bizi şununla bununla ittifak yaptınız diye eleştiriyorlar. Sandıkta tüm seçmenlerimizle ittifak yapıyoruz” diye konuştu.