HABER

CHP İzmir eski il başkanı Karataş, partiden ihraç edildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.09.2019 16:38 | Son Güncelleme

İZMİR'de 5 dönem CHP İl Başkanlığı görevini yürüten Kemal Karataş, İl Disiplin Kurulu'nca partiden ihraç edildi.

CHP İzmir eski il başkanı Karataş, partiden ihraç edildi

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de 5 dönem CHP İl Başkanlığı görevini yürüten Kemal Karataş, İl Disiplin Kurulu'nca partiden ihraç edildi.
İzmir'de 5 dönem CHP İzmir İl Başkanlığı görevini yürüten Kemal Karataş, Konak'ta bulunan başkanlık konutuna yerleşen Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer'e yönelik sosyal medya hesabından yaptığı eleştiriler üzerine, ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Dosyayı bugün görüşen İl Disiplin Kurulu, Karataş'ın partiden ihracına karar verdi.
Kemal Karataş, yıllardır partiye emek ve ömrünü verdiğini belirterek, "Bu partide elli yıl geçti. Bu parti çok başarılı seçim sonuçları aldı. Hiçbir partilinin başını öne eğmedim. Onurla, gururla partimi temsil ettim. Şimdi bana yaptıklarına bak" dedi. Karataş, Yüksek Disiplin Kurulu'nda karara itirazda bulunacaklarını söyledi.

FOTOĞRAFLI

CHP İzmir eski il başkanı Karataş, partiden ihraç edildi

PARTNERHadise'nin bikinili pozları sosyal medyayı salladıHadise'nin bikinili pozları sosyal medyayı salladı
Ağustos ayında en çok kayyum atamaları konuşulduAğustos ayında en çok kayyum atamaları konuşuldu
Bakan Selçuk okul yaptıran hayırseverlerle bir araya geldiBakan Selçuk okul yaptıran hayırseverlerle bir araya geldi

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı

ABD’den Türkiye’ye seyahat uyarısı!

ABD’den Türkiye’ye seyahat uyarısı!

Makyajsız ve bikinili Hadise

Makyajsız ve bikinili Hadise

Otomobil devlerinden sıfır faiz fırsatı

Otomobil devlerinden sıfır faiz fırsatı

Soylu'dan Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili açıklama

Soylu'dan Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili açıklama

Erdoğan 'kapıları açarız' demişti! İlk yanıt geldi

Erdoğan 'kapıları açarız' demişti! İlk yanıt geldi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı

CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

AK Partili Yeneroğlu paylaşımına tepki gösterenlere yanıt verdi

AK Partili Yeneroğlu paylaşımına tepki gösterenlere yanıt verdi

Gül ve Davutoğlu'nun 'kayyum' açıklamalarına tepki

Gül ve Davutoğlu'nun 'kayyum' açıklamalarına tepki

Diğer Haberler
CHP'li Başkan'dan tartışılacak atama! '7 bin TL civarında maaşı var'

CHP'li Başkan'dan tartışılacak atama! '7 bin TL civarında maaşı var'

Son dakika! Mahkemeden Canan Kaftancıoğlu için hapis cezası!

Mahkemeden flaş Canan Kaftancıoğlu kararı

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı

Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay uyardı: Bu ne bir tehdittir ne de bir blöftür

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açık açık uyardı!

Son dakika! Bakan Soylu'dan Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili açıklama

Soylu'dan Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili açıklama

Canan Kaftancıoğlu yeniden hakim karşısında

Hakim karşısında! 17 yıla kadar hapsi isteniyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.