CHP İzmir İl Başkanı: Çalkaya'nın seçilme ve aday olma hakkı var

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Balçova Belediye Başkanı ve adayı Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığının İlçe Seçim Kurulunca, İzmir 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde aldığı 11 ay 20 günlük cezanın ardından düşürülmesini değerlendirdi. Yücel, Çalkaya için 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 'katalog suçlar' kategorisinde yer alan 'Cumhurbaşkanına hakaretten hüküm giyenler seçime katılamaz' maddesinin uygulandığını ileri sürerek, "Çalkaya'yı bağlayan sadece Anayasa'nın 76'ncı maddesidir. Bu maddeye göre de Çalkaya'nın seçilme hakkı, aday olma hakkı var" dedi.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Balçova Belediye Başkanı ve adayı Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığının İlçe Seçim Kurulu tarafından, aldığı ceza nedeniyle düşürülmesini değerlendirdi. Çalkaya'nın, 10 Ekim 2015'teki Ankara Garı saldırısıyla ilgili İzmir'de yapılan eyleme katıldığını ve burada attığı sloganlardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla İzmir 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığını anımsatan Yücel, Çalkaya'nın davada 11 ay 20 gün ceza aldığını söyledi. Ancak Anayasa'nın 76'ncı maddesine göre, 1 yılın altında ceza alan belediye başkan adayının, hukuken seçilme hakkına sahip olduğunu aktaran, aynı zamanda avukat olan İl Başkanı Yücel, İzmir'de İlçe Seçim Kurulunun 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nu, yerel seçimlere uyarladığını ileri sürerek, "2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'na göre 1 yıl ve üzeri hapis cezası alındığında, seçilme yeterliliğini kaybediliyor. Bunun dışında süresi ne olursa olsun, katalog suçlar var. Yüz kızartıcı ve Cumhurbaşkanına hakaret de katalog suçların içinde" dedi.

'ÇALKAYA ANAYASA'NIN 76'NCI MADDESİNE TABİ'

Mehmet Ali Çalkaya'nın da belediye başkan adayı ifade eden Deniz Yücel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlçe Seçim Kurulu, yerel seçimlerde Milletvekili Seçim Kanunu'nu yorumlayarak, bu kanunu belediye başkan adayı için uyguluyor. Yerel seçimlerde, Cumhurbaşkanı'na hakaretten hüküm giyen bir insanın, adaylığının engellenmesi hukuken mümkün değil. Mehmet Ali Çalkaya, milletvekili adayı olmadığı için bu karar onu bağlamıyor. Belediye başkan adayı olduğu için Milletvekili Seçim Kanunu'na bağlı değil. Anayasa'nın 76'ncı maddesi, Çalkaya'yı bağlar. Anayasa'nın 76'ncı maddesine göre de 1 yılın altında ceza aldığı için hukuken seçilme hakkına sahip."

'BAŞKA BİR ARKADAŞIMIZA GÖREV VERİLEBİLİR'

Bu kararın hukuki değil, siyasi bir karar olduğunu ileri süren Deniz Yücel, "Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararlarına karşı yargı yoluna başvurulması mümkün değil. Anayasa Mahkemesi'ne, üst mahkemeye ya da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidilmesi hukuken mümkün değil. YSK'nın verdiği kararlar kesin. Burada Milletvekili Seçimi Kanunu'nu genişleterek, bunu yerel seçimlere de uyguluyorlar. Çalkaya'yı bağlayan sadece Anayasa'nın 76'ncı maddesidir. Bu maddeye göre de Çalkaya'nın seçilme hakkı, aday olma hakkı var. 'Yaptım oldu' diyorlar" ifadelerini kullandı.

YSK'nın kararı kesinleştikten sonra yapacak bir şeyin olmadığını belirten Yücel, "Eğer sonuç alamazsak, yasal takvim içerisinde olduğumuz için başka bir arkadaşımıza görev verilebilir" dedi.

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