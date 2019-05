CHP İzmir İl Başkanı: “Tatile gelenlerin İstanbul’a dönmeleri için çalışıyoruz”

CHP İzmir’e yeni il binası

CHP İzmir’e yeni bir il binası kazandırmak istediklerini ve bunun çalışmalarını yaptıklarını da belirten Deniz Yücel, İzmir’e CHP İzmir İl Örgütü’ne yakışan, kadın ve gençlik kollarının ihtiyacını karşılayacak bir binayı kazandıracaklarını ve konuyla ilgili ilerleyen günlerde yönetimden oluşan bir komisyon kuracaklarını dile getirdi.

“Şato kararı insanidir, eleştiriler haksızdır”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in başkanlık konutu olarak Varyant’taki konukevine taşınma kararına yapılan eleştirileri haksız bulduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

“Farklı kişilerce eleştirilebilir. Sayın Tunç Soyer’in, Büyükşehir’in ‘Şato’ adı verilen başkanlık konutuna yerleşme niyeti bence çok makul, insani ve İzmirlilere daha fazla hizmet etme amacını taşıyor. Her gün Seferihisar’a gidip gelme konusunda 1 buçuk 2 saati kaybetmeme adına yapılan bir şey. Yasal olarak mevzuat buna el veriyor. Sıfırdan yapılmış bir konut değil, yapılan bir harcama yok. Konutun başkanlık olması 2010 yılına dayanıyor. Geçmişte il başkanlığı yapmış olan bir kişinin bunu çok ağır, hakaretamiz ve rencide eden daha da ötesi hedef gösteren bir dille gündeme getirmesi kabul edilemez. Açıkçası ben Kemal Karataş’ın kişiliğine, partimizde almış olduğu görevlere, geçmişine bu açıklamaları yakıştıramadım. Neptün Soyer’in yaptığı açıklamalara da hedef gösteren bir dille tekrar açıklamalar yaptığını üzülerek okudum ve izledim. Neptün Soyer gerek eğitimiyle gerek duruşuyla gerek üretkenliğiyle hayatın her alanında aktif olasıyla tam anlamıyla bir cumhuriyet kadını. Seçim sürecinde de Tunç Soyer’e ne kadar destek olduğu, her mahallede seçim çalışmalarına katıldığı ortadadır. Soyer’in CHP’nin seçim kazanmasına aktif olarak katkı koyduğunu hepimiz biliyoruz. Eşiyle ilgili korumacı bir dille, 2 cümlelik bir açıklamayla cevap vermiş olması da çok insanidir. Yapılan eleştirileri de kabul etmek mümkün değildir. Yapılan haksızlıktır. Yapılan partililik değildir. Bu söylemler partililikle bağdaşmaz. CHP üyesi olan herkes CHP’nin tüzüğüyle ve disiplin kurallarıyla bağlıdır. Kimsenin bu konuda bir muafiyeti yoktur. Kemal Karataş hakkında herhangi disipline yönelik bir şikayet yapılmamıştır. İl başkanlığının bu konuda resen disiplin soruşturması açma yetkisi vardır. Gündeme geldiği takdirde, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarla görüşülür, gerekirse disiplin süreci başlatılır.”