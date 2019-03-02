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CHP İzmir İl Başkanı Yücel’den aday gösterilen Çalkaya’ya destek

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.03.2019 14:49 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Balçova belediye başkan adaylığı için Fatma Çalkaya’nın açıklanmasıyla ilgili "3 dönemdir neredeyse rekor oyla seçilen Mehmet Ali Çalkaya, ailesi ve ona bu onuru oylarıyla yaşatan Balçovalılar üzerinde büyük bir mağduriyet oluşturmuştur.

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Balçova belediye başkan adaylığı için Fatma Çalkaya’nın açıklanmasıyla ilgili "3 dönemdir neredeyse rekor oyla seçilen Mehmet Ali Çalkaya, ailesi ve ona bu onuru oylarıyla yaşatan Balçovalılar üzerinde büyük bir mağduriyet oluşturmuştur. Fatma Çalkaya’nın belediye başkan adayımız olarak belirlenmesi, bu mağduriyetlerin biraz olsun giderilmesi ve Balçova’da süregelen adil, şeffaf, hizmet ve insan odaklı belediyecilik anlayışının devamı için önemli bir karardır” dedi.
Mehmet Ali Çalkaya’nın Balçova Belediye Başkan adaylığının YSK tarafından düşürülmesi sonrasında, Cumhuriyet Halk Partisi Balçova belediye başkan adayını belirledi. Balçova için belirlenen isim, Mehmet Ali Çalkaya’nın eşi Fatma Çalkaya oldu.
Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Balçova belediye başkan adaylığı için Fatma Çalkaya’nın açıklanmasıyla ilgili bir açıklama yaptı.

“Çalkaya ismi Balçova’nın mağduriyetini giderecek”
Fatma Çalkaya’nın belediye başkan adayı olarak belirlenmesinin Balçova’da süregelen adil, şeffaf, hizmet ve insan odaklı belediyecilik anlayışının devamı için önemli bir karar olduğunu dile getiren Yücel, “Balçova Belediye Başkan Adayımız Sayın Fatma Çalkaya oldu. Fatma Çalkaya sadece adaylığı düşürülen belediye başkanımız Mehmet Ali Çalkaya’nın eşi olması sıfatıyla değil, hem siyasetin, hem örgütümüzün içinden gelen bir isim olması, hem de kadın aday belirleme konusundaki hassasiyetimizin bir karşılığı olarak, partimizin Balçova Belediye Başkan Adayı olmuştur. Mehmet Ali Çalkaya’nın adaylığının, adayların kesinleştirileceği son gün, şaibeli biri tarafından yapılan itirazla düşürülmesi, 3 dönemdir neredeyse rekor oyla seçilen Mehmet Ali Çalkaya, ailesi ve ona bu onuru oylarıyla yaşatan Balçovalılar üzerinde büyük bir mağduriyet oluşturmuştur. Fatma Çalkaya’nın belediye başkan adayımız olarak belirlenmesi, bu mağduriyetlerin biraz olsun giderilmesi ve Balçova’da süregelen adil, şeffaf, hizmet ve insan
odaklı belediyecilik anlayışının devamı için önemli bir karardır” dedi.

“Fatma Çalkaya 31 Mart’ta belediye başkanımız olacak”
Fatma Çalkaya’nın Balçova’da çok tanınan ve sevilen bir isim olduğunu, iş ve siyaset dünyasında başarısını kanıtlamış bir isim olduğunu belirten CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Fatma Çalkaya, siyaset ve iş dünyasında başarısını kanıtlamış, kadınlarımızın toplumda yeri olsun diye örnek işlere imza atmış, tüm Balçovalılar tarafından çok iyi tanınan ve sevilen bir isim olması, aday olarak belirlenmesinde çok etkili olmuştur. Fatma hanım, halen Üretici Kadın Kooperatifinin aktif bir üyesidir. Bu özelliklere sahip olmasaydı sadece, belediye başkanımızın eşi olması elbette ki adaylık için yeterli olmayacaktı. Ancak kendisinin saydığımız tüm başarıları ve Balçova halkında olan karşılığı, adaylığındaki en büyük etken olmuştur. Şimdi tüm örgütümüzle birlikte, Fatma Çalkaya’nın Balçova’da alınmış en yüksek oy oranıyla belediye başkanı seçilmesi için var gücümüzle çalışacağız. Balçova halkının da desteği ile 31 Mart’ta Fatma Çalkaya Balçova’nın belediye başkanı olacak.”

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