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CHP İzmir İl Başkanı Yücel'den Bakan Soylu'ya tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.03.2019 14:09 | Son Güncelleme

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kentte yürüttüğü yerel seçim çalışmaları sırasında yaptığı konuşmalarda, partisi ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na terör örgütü üzerinden suçlamalarda bulunmasına tepki gösterdi.

CHP İzmir İl Başkanı Yücel'den Bakan Soylu'ya tepki

İZMİR, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kentte yürüttüğü yerel seçim çalışmaları sırasında yaptığı konuşmalarda, partisi ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na terör örgütü üzerinden suçlamalarda bulunmasına tepki gösterdi.
CHP İl Başkanı Deniz Yücel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İzmir'de dün yaptığı konuşmada bazı CHP'li meclis üyesi adaylarının PKK'lı olduğu yönündeki sözlerine yazılı açıklama ile tepki gösterdi. İl Başkanı Yücel, şunları kaydetti:
"İzmir'de yaptığı açıklamalar, aslında AKP'nin İzmir'de ne hale geldiğinin, yaşayacağı tarihi hezimetin yansımasıdır. Kendisi yaptığı konuşmalarda, partimize ve partimize destek veren İzmirlilere sürekli hakaret ederek, iftira atarak kendi geçmişini unutturmak istemektedir. Sayın Bakanın unuttuğu bir şey var; Burası İzmir. Öyle yalan ve iftiralarla, teröristleri CHP'nin üstüne yamamaya çalışmakla burada kimseyi kandıramaz. Bu konuşmalarla ancak kendisini komik duruma düşürür."
Yücel, "Bu şahıs kendi makamının farkında da değil. Eğer meclis üyesi adaylarımız hakkında söyledikleri iftira değilse, PKK'lı olduğunu iddia ettiğin kişiler hakkında neden gereğini yapmadı? Devletin güvenlik güçleri, istihbaratı kimin emrinde? Peki bu kişiler madem terörist veya terör destekçisi, nasıl oluyor da aday olmaları için gerekli adli sicil kayıtları tertemiz çıkıyor? İzmirliler, kendilerini bu yalanlara inanacak kadar saf ve cahil yerine koyanlarla, 31 Mart'ta sandıkta hesaplaşacaktır" ifadelerini kullandı.

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