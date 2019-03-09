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CHP İzmir İl Başkanı Yücel’den saldırıyla ilgili açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.03.2019 18:22 | Son Güncelleme

İzmir’in Bayraklı ilçesi Yamanlar Mahallesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) seçim bürosuna silahlı saldırıda bulunulması üzerine CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, açıklamalarda bulundu.İzmir’in Bayraklı ilçesi Yamanlar Mahallesinde bulunan CHP Bayraklı Belediye Başkan Adayı Serdal Sandal’ın seçim irtibat bürosuna, seçim çalışmaları yapıldığı sırada cadde üzerinden geçen taksiden 4 el ateş edildi.

İzmir’in Bayraklı ilçesi Yamanlar Mahallesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) seçim bürosuna silahlı saldırıda bulunulması üzerine CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, açıklamalarda bulundu.
İzmir’in Bayraklı ilçesi Yamanlar Mahallesinde bulunan CHP Bayraklı Belediye Başkan Adayı Serdal Sandal’ın seçim irtibat bürosuna, seçim çalışmaları yapıldığı sırada cadde üzerinden geçen taksiden 4 el ateş edildi. İki kurşun, partili Batuhan Gül’ün bacağına ve Hakkı Bolat’ın dirseğine isabet ederken, diğer iki kurşun da seçim ofisinin camlarına isabet etti. Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen B.A. adlı kişiyi gözaltına alındı. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, “Bayraklı Yamanlar seçim büromuzda arkadaşlarımızın seçim çalışmalarını yürüttüğü, vatandaşlarımızı ağırladığı sırada, seçim büromuzun önünden geçen ticari taksinin içinden arkadaşlarımıza ve vatandaşlarımıza ateş açılmış. Olayda iki seçim bürosu çalışanımız yaralanmıştır. Arkadaşlarımızın çok şükür ki önemli bir sağlık problemleri yok, her ikisi de taburcu edildi” dedi.
8 Mart Cuma akşamı da gençlik kolları üyelerine yaklaşık 50 kişilik bir gurup tarafından sopalı silahlı saldırıda bulunulduğu söyleyen Yücel, “7 parti üyesi gencimiz hastaneye kaldırılmıştır. Bu olayda emniyete yansımış bir olaydır. Polis her iki olayla ilgili de soruşturmasını sürdürüyor” dedi.
"İzmir İzmirliler’indir, öyle de kalacak" diyen Yücel, bu işin peşini bırakmayacaklarını suçlular adalete teslim edilene kadar takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.

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