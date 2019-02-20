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CHP İzmir İl Başkanlığı önünde ’Buca’ tepkisi

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.02.2019 14:35 | Son Güncelleme

Buca’da Belediye Başkan adayı Suat Nezir’in yerine Belediye Meclis Üyesi Erhan Kılıç’ın aday gösterilmesinin ardından bir grup CHP İzmir İl Başkanlığı önüne giderek tepki gösterdi.CHP’de aday belirleme sürecinin tamamlanmasının ardından dün Buca Belediye Başkan adayının değiştirilmesi bazı partililer arasında tepkiye neden oldu.

Buca’da Belediye Başkan adayı Suat Nezir’in yerine Belediye Meclis Üyesi Erhan Kılıç’ın aday gösterilmesinin ardından bir grup CHP İzmir İl Başkanlığı önüne giderek tepki gösterdi.
CHP’de aday belirleme sürecinin tamamlanmasının ardından dün Buca Belediye Başkan adayının değiştirilmesi bazı partililer arasında tepkiye neden oldu. CHP Parti Meclisi tarafından ismi Buca Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Suat Nezir’in yerine ilçe seçim kuruluna Erhan Kılıç’ın isminin verilmesiyle bir grup partili CHP İl Başkanlığı önüne gelerek protestoda bulundu.

İstifa çağrısı
Ellerinde parti flamalarıyla CHP İzmir İl Başkanlığına gelen protestocular, İl Başkanı Deniz Yücel ile görüşmek isteyerek içeri girmek istedi. Polis ekiplerinin önlemiyle içeri giremeyen grup, “Tuncay Özkan gelecek hesap verecek", "Deniz Yücel gelecek hesap verecek", “Deniz Yücel istifa” sloganları attı.
25 yıldır CHP’nin emektarı olduğunu ve Suat Nezir’e oyun yapıldığını öne süren Tahsin Sezgin, “Oyunu yapanlar da Deniz Yücel, Veli Ağababa, Tuncay Özkan, Murat Bakan. Tuncay Özkan’a telefon ediyorum diyorum ki senin için bu CHP cezaevinin önünde nöbet tuttu, böyle bir alçaklığı nasıl yaptın diyorum telefona cevap veremiyor. Kesinlikle ve kesinlikle yönetimi ve 3 tane milletvekilinin bu partiden ihraç edilmesini istiyoruz" dedi.
Sezgin, Suat Nezir’in Ankara’da CHP Genel Merkez ile görüşme yaptığını söyledi.
Grup parti önünde bekleyişini sürdürüyor.

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