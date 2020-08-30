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CHP İzmir İl Gençlik Kolları Kongresi’nde kavga çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2020 00:01 | Son Güncelleme

CHP İzmir İl Gençlik Kolları Kongresinde seçim sonucu sonrası iki grup arasında kavga çıktı.

CHP İzmir İl Gençlik Kolları Kongresinde seçim sonucu sonrası iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada gazeteciler de darp edildi.
CHP İl Gençlik Kolları Kongresi akşam saatlerinde Aşık Veysel Rekreasyon Alanında gerçekleştirildi. Yapılan oylamalar neticesinde Burak Kotan 151 oy alırken, rakibi Mert Anıl Akgül ise 143 oy aldı. Kazananın açıklanmasının ardından kongre savaş alanına döndü. İki grup arasında biranda çıkan kavgada görevlerini yapmak isteyen gazetecilerde saldırıya uğradı. Basın mensuplarından Oktay Güçtekin’e yaklaşık 50-60 kişilik grubun saldırdığı ileri sürülürken, olaya müdahale etmek isteyen bir başka gazeteci Tenzile Aşçı’nın ise kargaşada telefonun gasp edildiği öğrenildi. CHP İl Yönetim Delegesi olduğu öğrenilen Ömer Can Bulğak ise gazetecilere yapılan saldırıyı önlemek isterken başına gelen sandalye darbesi ile yaralandı.

“50-60 kişi linç girişiminde bulundu”
Yaşanılan korku dolu anları anlatan Tenzile Aşçı, basın mensupları olarak haberlerini hazırladıklarını ve kongrenin sonuçlarının açıklanmasının ardından bir arbede yaşandığını aktardı. Aşçı, “Biz sahnedeydik ve o sırada çıkan arbedeyi çekerken bir anda kalabalık bize yöneldi. Özellikle de Oktay Güçtekin arkadaşımıza bir yönelme oldu. Bize önce çekmeyin dediler. Daha sonra 5-6 kişi sahneye çıktı ve arkasından da 50-60 kişi sahneye çıkarak arkadaşımıza karşı bir linç girişiminde bulundular” dedi.

“Telefonum gasp edildi”
Yaşadığı korku dolu anları aktarmaya devam eden Aşçı, “Arkadaşıma karşı gerçekleştirilmek istenen linç girişimini ayırmak maksatlı müdahale ettiğim esnada bir kişi başıma dirsekle vurdu ve orada yaşanan büyük arbede sonucunda telefonum gasp edildi. Önce aradığımda telefonum çalıyordu, daha sonra meşgule düştü ve tamamen kapandı. Maalesef telefonuma ulaşamıyoruz” diye konuştu.

Kafasına sandalye atıldı, masalar fırlatıldı
CHP İl Yönetim Delegesi olduğu öğrenilen Ömer Can Bulğak’ın gazetecilere karşı yapılan saldırıyı önlemek isterken başına gelen sandalye soncu yaralanması konusuna da değinen Alşı, “Bir arkadaşımız çok büyük bir şekilde darp edildi. Kafasına sandalye atıldı, masalar fırlatıldı. Orada bulunan basın mensubu arkadaşlarımızın çoğu darp edildi. Hepimize orada vurdular. Sadece basın olduğumuz için bu yapıldı ve işimizi yaptığımız için oldu bütün bunların hepsi. Biz orada görevimizi yapıyorduk” dedi.
Olayın ardından Bornova 100. Yıl Polis Merkezi’ne gelerek şikayetçi olan gazetecilere destek olmak maksadıyla CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen polis merkezine geldi. Saldırıya uğrayan gazetecilere hukuksal anlamda her türlü desteğin verileceğini belirten Dikmen, detaylı açıklamanın pazartesi günü yapılacağını ifade etti.

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