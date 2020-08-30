CHP İzmir İl Gençlik Kolları Kongresi’nde kavga çıktı

CHP İzmir İl Gençlik Kolları Kongresinde seçim sonucu sonrası iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada gazeteciler de darp edildi.

CHP İl Gençlik Kolları Kongresi akşam saatlerinde Aşık Veysel Rekreasyon Alanında gerçekleştirildi. Yapılan oylamalar neticesinde Burak Kotan 151 oy alırken, rakibi Mert Anıl Akgül ise 143 oy aldı. Kazananın açıklanmasının ardından kongre savaş alanına döndü. İki grup arasında biranda çıkan kavgada görevlerini yapmak isteyen gazetecilerde saldırıya uğradı. Basın mensuplarından Oktay Güçtekin’e yaklaşık 50-60 kişilik grubun saldırdığı ileri sürülürken, olaya müdahale etmek isteyen bir başka gazeteci Tenzile Aşçı’nın ise kargaşada telefonun gasp edildiği öğrenildi. CHP İl Yönetim Delegesi olduğu öğrenilen Ömer Can Bulğak ise gazetecilere yapılan saldırıyı önlemek isterken başına gelen sandalye darbesi ile yaralandı.

“50-60 kişi linç girişiminde bulundu”

Yaşanılan korku dolu anları anlatan Tenzile Aşçı, basın mensupları olarak haberlerini hazırladıklarını ve kongrenin sonuçlarının açıklanmasının ardından bir arbede yaşandığını aktardı. Aşçı, “Biz sahnedeydik ve o sırada çıkan arbedeyi çekerken bir anda kalabalık bize yöneldi. Özellikle de Oktay Güçtekin arkadaşımıza bir yönelme oldu. Bize önce çekmeyin dediler. Daha sonra 5-6 kişi sahneye çıktı ve arkasından da 50-60 kişi sahneye çıkarak arkadaşımıza karşı bir linç girişiminde bulundular” dedi.