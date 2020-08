CHP İzmir İl Gençlik Kolları kongresinde saldırıya uğrayan gazetecilerden açıklama

"Olayın takipçisi olacağız" Misket Dikmen, basın mensuplarının güvenliği, işlerini özgürce yapması ve bunun için gerekli tüm tedbirlerin alınması da ev sahibinin yükümlülüğünde olduğunun altını çizdi. Gazetecilere saldırılması, darp edilmesi, cep telefonlarına el konulması, fotoğraflarının zorla sildirilmesi, görev yapmalarının engellemesinin kesinlikle kabul edilemeyeceğinin de önemine vurgu yapan Başkan Dikmen, “Gerçekleşen saldırıyı, ‘Birkaç kendini bilmez kişinin yaptığı provokasyon’ sözleriyle açıklamak ve geçiştirmek mümkün değildir ve asla kabul edilemez. İzmir Gazeteciler Cemiyeti olarak meslektaşlarımızın haklarını her platformda arayacağımızı, kurumsal olarak hukuki destek vereceğimizi bildiriyoruz. Olayın sorumlularının bir an önce bulunarak hak ettikleri cezayı almaları konusunda tüm yasal yollara başvurulacaktır. Cemiyetimiz konunun ısrarla takipçisi olacaktır" sözlerine yer verdi.

"Üzüntülerini nazikçe ifade edebilirlerdi"

CHP Genel Merkezi tarafından saldırıyı yapan kişilerin derhal bulunması için gerekli çalışmaların yapılması adına talimat verildiğini öğrendiklerini de sözlerine ekleyen Dikmen, başkan adaylarının sosyal medya hesaplarından saldırıya dair paylaşım yapmamalarına da tepki gösterdi. Dikmen, "O gün başkan adayları sosyal medya üzerinden seçimle ilgili paylaşımlar yaparken gazetecilere yaşattıkları üzüntüyü nazikçe ifade edebilirlerdi. Yarın burada başka bir ziyaret gerçekleşecek. CHP İl Başkanı ve milletvekilleri bizi ziyaret edecek. 6 arkadaşımızı bu görüşmede olmasını arzu ediyoruz. Onlarla da bir görüşme yapacağız ama tabii ki bu her şeyi temize çekmiyor" ifadelerine yer verdi.

Saldırıya uğrayan basın mensupları da açıklama yaptı

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Misket Dikmen’in açıklamalarının ardından, olayda saldırıya maruz kalan basın mensupları da açıklama yaptı. Olayın sadece bir siyasi partiye indirgenmemesi gerektiğini, şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını belirten İzmir Gündemi Gazetesi ve İnternet Sitesi muhabiri Oktay Güçtekin, “Biz her zaman görevimizi yapıyor, en iyi şekilde haberimizi yazmak için çabalıyoruz. Bir yarış esnasından kimin kazandığı bizi asla ilgilendirmez. Ülkemizde kadına da, çocuğa da maalesef ki şiddet oluyor. Şiddetin her türlüsüne dikkat çekmeli ve karşı olduğumuzu söylemeliyiz” dedi.

“Yaşanan hadisede basına saldırmak için sahneye çıkan herkes bu suçun faildir” diyen Ege Postası muhabiri Tenzile Aşçı, “Bunu komple bir siyasi partiyi mal etmek istemiyoruz. Dikkat çekmek istediğim şey sahneye çıkan değil, saldırmak için çıkan kişiler… Biz bu faillerin bulunmasını ve gereğinin yapılmasını istiyoruz” diye konuştu.

Ege Postası muhabiri Yusuf Tomruk ise, “CHP İzmir İl Başkanı Sayın Deniz Yücel’in dediği gibi saldırı anında basın mensupları arada kalmadı. Direkt bize saldırı vardı. O olayda çekilen video kaydında görüntülerde yüzler bellidir. Görüntüyü izleyen partililer onların kim olduğunu biliyor. Biz bu faillerin bulunmasını ve gereğinin yapılmasını istiyoruz" dedi.

Olayda saldırıya uğrayan gazetecilerden Yenigün Gazetesi muhabiri Halime Erdoğan da, “Hala birbirimizi arayıp ‘İyi misin?’ diye soruyoruz. Çok üzgünüz. Suçlular cezalandırılmalı” diye konuşurken Gerçek İzmir İnternet Sitesi muhabiri Gizem Taban ve Gündeme Bakış İnternet Sitesi muhabiri Halil İbrahim Güler de, yaşanılan hadiseden duydukları üzüntüyü toplantıda dile getirdi.