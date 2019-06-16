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CHP İzmir Milletvekili Balbay'ın acı günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 18:47 | Son Güncelleme

CUMHURİYET Halk Partisi 24'üncü dönem İzmir Milletvekili Mustafa Balbay'ın 80 yaşında yaşamını yitiren yengesi Nevruz Balbay, Aydın'ın Nazilli ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi 24'üncü dönem İzmir Milletvekili Mustafa Balbay'ın 80 yaşında yaşamını yitiren yengesi Nevruz Balbay, Aydın'ın Nazilli ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi. CHP eski İzmir Milletvekili Mustafa Balbay'ın yengesi, evli, 3 çocuk annesi Nevruz Balbay, 15 gündür, böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Nazilli Devlet Hastanesi'nde, bu sabah yaşamını yitirdi. Balbay için bugün öğlen Nazilli Yunus Emre Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Nevruz Balbay'ın emekli öğretmen olan eşi Kamil Balbay, oğlu Aydın Aile Hekimleri Derneği Başkanı ve eski milli futbol hakemi Taner Balbay, kızları Hasret Canan ve Zerrin Demiral, Nazilli Belediye Başkanı İYİ Partili Kürşat Engin Özcan, İYİ Parti Nazilli İlçe Başkanı Durmuş Kural, CHP Nazilli ilçe örgütü üyeleri, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri katıldı. Balbay Ailesi, cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Kılınan namazın ardından Balbay'ın cenazesi, Eğriboyun Mezarlığı'na götürülüp, gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Cumhuriyet Halk Partisi 24'üncü dönem İzmir Milletvekili Mustafa Balbay'ın 23 Haziran'da İstanbul'da yapılacak olan seçim çalışmaları nedeniyle Nazilli'deki cenaze programına katılamadığı öğrenildi.

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