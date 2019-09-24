CHP İzmir Milletvekili Bayır, hayatını konu alan kitabın tanıtımını yaptı

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, (DHA)- CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, kendi hayatını konu alan ‘Benim En Güzel Hikayem Hayatım’ isimli kitabının tanıtımını yaptı. Kitabın lansman toplantısında konuşan Bayır, amacının gelecek kuşaklara iyi bir şeyler bırakmak olduğunu söyledi.

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır’ın kaleme aldığı ve hayatını konu alan ‘Benim En Güzel Hikayem Hayatım’ adlı kitabın tanıtımı, Alsancak’taki Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenen kokteyl ile yapıldı. Kitabın lasmanına Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) CHP Grup Başkan Vekilli Özgür Özel, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, milletvekilleri, belediye başkanları ve partililer katıldı. Tacettin Bayır, kitaplarını imzalayarak katılımcılara verdi. Daha sonra kısa bir konuşma yapan CHP’li Bayır, kendisini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti. Bayır, şunları söyledi:

"Düşündüm ki hayat hikayemizin içinde atalarımızın bize bıraktığı çok güzel şeyler var. Bunların büyük bölümü duyumla anlatımdan öteye gitmiyor. Yazıyla anlatılan çok az şey var. İstedim ki gelecek kuşaklara iyi bir şeyler bırakayım. Türkiye’de kilitlenmiş olan eğitim sistemini çözmeye yönelik katkıda bulunayım. Bu kitabın yazılmasında bana ciddi katkı sağlayan güçler vardı. Eşim, kızım, oğlum, gelinim bana büyük ilham verdiler. Öncelikle aileme teşekkür ediyorum."

Bayır, Benim En Güzel Hikayem Hayatım’ın ilk ve son kitabı olduğunu da söyledi. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel de, Bayır’a başarılar diledi. Özel, “Her şey çok güzel olsun. Biraz önce kitapla ilgili görüşlerimi sordular. Bu kitap büyük bir yürüyüşün kitabıdır ama içinde Adalet Yürüyüşü’nün yer aldığı bölüm ayrı bir önem taşıyor. Tacettin Bayır adalet yürüyüşünün başından beri yer almıştı” diye konuştu.