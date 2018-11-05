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CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır:

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.11.2018 12:48 | Son Güncelleme

"Yüksek enflasyon beklentilerine bağlı olarak gelecek yıl yatırım fakiri bir yıl olacak"

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, 2019'un, yüksek enflasyon beklentilerine bağlı olarak yatırım fakiri bir yıl olacağını iddia etti.

Sındır, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonun CHP'li üyeleri Muğla Milletvekili Süleyman Girgin ve Antalya Milletvekili Cavit Arı ile parlamentoda basın toplantısı düzenledi.

Plan ve Bütçe Komisyonunda 2019 Yılı bütçe teklifi, 2017 yılı kesin hesap kanun tasarısı ve Sayıştay raporlarının görüşüldüğünü anımsatan Sındır, bütçe hakkı ve bütçe görüşmelerinin önemine işaret etti.

Sındır, görüşmelerin kimsenin gözünden kaçırılmaması, halkın huzurunda yapılması gerektiğini ifade ederek, ancak komisyonda sadece bakanın "icraatın içinden" şeklindeki bütçe sunumuna canlı yayın imkanı sunulduğunu, diğer konuşmalara yer verilmediğini savundu. Sındır, bu görüşmeleri takip etmek isteyen vatandaşların hakkının gasp edildiğini öne sürdü.

Sayıştayın 2017 yılı faaliyet genel değerlendirme raporuna göre 342 kamu idaresinden 30'unun faaliyet raporunu yayınlamadığını belirten Sındır, bunun önemli bir rakam olduğunu kaydetti. Sındır, 237 kamu idaresinin faaliyet raporunda temel mali tablolara yer vermediğini, 58 kamu idaresinin faaliyet raporunu zamanında yayınlamadığını, 109 idarenin tüm başlıklar halinde rapor hazırlamadığını, 37 kamu idaresinin kaynaklar hakkında bilgi vermediğini söyledi.

Sındır, yüksek enflasyon beklentilerine bağlı olarak gelecek yılın yatırım fakiri bir yıl olacağını, faizinin yarısı kadar yatırımın görüldüğünü ileri sürdü. Sındır, bütçede kamu-özel işbirliği projeleriyle ilgili net bilgi göremediklerini belirtti.

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