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CHP İzmir Milletvekili Kani Beko:

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.12.2018 14:53 | Son Güncelleme

"DİSK Gıda-İş üyesi ve sendikal örgütlemede görevli komite üyesi 7 işçi arkadaşımız işten çıkartılmıştır"

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, İzmir’in Çiğli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağı İşletmelerinde çalışan, DİSK Gıda-İş üyesi ve sendikal örgütlemede görevli komite üyesi 7 işçinin işten atıldıklarını öne sürdü.

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin ve işten atıldıklarını belirtilen bir grup işçi ile Mecliste basın toplantısı düzenleyen Beko, "İzmir’in Çiğli Organize Sanayi Bölgesindeki TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağı İşletmelerinde çalışan 160 işçiden 120'si DİSK'e bağlı Gıda- İş Sendikasına üye oldu. Üyeliğin ardından sendikanın 7 komite üyesi işten atıldı" değerlendirmesinde bulundu.

Beko, TARİŞ yönetiminin sendikanın toplu iş sözleşmesi görüşme talebine olumlu cevap vermediğini ve DİSK'e üye olan işçilerden sendikalarını değiştirmelerini istediğini ileri sürdü.

Sendika üyesi işçilerin de işten atılma ile tehdit edildiğini savunan Beko, şöyle konuştu:

"Örgütlenme özgürlüğü ve sendikal mücadelenin temelinde yer alan her tür ilke ayaklar altına alınmıştır. TARİŞ yönetimi, 'istifa etmezseniz tazminatsız işten atılacaksınız' açıklaması yapmıştır. Bu tehditler fiiliyata dökülmüş, DİSK Gıda-İş üyesi ve sendikal örgütlemede görevli komite üyesi 7 işçi arkadaşımız işten çıkartılmıştır. İşlerinden henüz atılmamış işçiler üzerinde ise çok ağır baskı kurulmuş ve tehditler devam etmektedir."

Yasalara göre hiç kimsenin sendikaya üye olmaya veya olmamaya zorlanamayacağını dile getiren Beko, "Sendikalaşma hakkına karşı bu açık ihlal girişimini kabul etmiyoruz. Yaşanan bu baskılara karşı işçi arkadaşlarımın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu sorunun derhal çözülmesi için gerekli adımların atılmasını bekliyoruz. Türkiye böyle gidemez. Türkiye demokrasisiz ve örgütsüz ileri gidemez." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin ise Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının devreye girerek sorunu çözmesini beklediklerini ifade etti.

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