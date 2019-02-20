İZMİR (AA) - CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Buca Belediye Başkan adayı Suat Nezir'in isminin İlçe Seçim Kuruluna teslim edilmemesinin ne ahlaka ne onura ne de Cumhuriyet Halk Partisi kültürüne yakıştığını savundu.

Kılıç, yazılı açıklamasında, CHP'nin ilçe, il başkanlığı ve merkez yönetim kurulu üyeliği koltuklarının eşe, dosta, arkadaşa, akraba ve hemşehriye makam mevki dağıtma yerleri olmadığını vurguladı.

Emeği, liyakati ve alın teriyle gelenleri ayrı tuttuğunu belirten Kılıç, "Yerel seçim sürecinde özellikle büyükşehirlerdeki bazı ilçe belediye başkan adayları ve meclis üyeleri listeleri belirlenirken emek, liyakat, kadın ve gençlik temsiliyeti gözetilmemiş, izlenilen yol ve yöntemlerde baştan sona büyük yanlışlıklar yapılmıştır." ifadesini kullandı.

İzmir’in Buca ilçesinde partisinin adayını geri çekmesine de değinen Kılıç, şunları kaydetti:

"Yaşananlar, asırlık çınar olan partimizin savunduğu ilkeler ve demokrasi anlayışıyla hiç bağdaşmamaktadır. Daha önce Parti Meclisimiz tarafından onaylanmış, Ankara ve İzmir’deki toplantılarda tanıtımı yapılmış Buca Belediye Başkan adayı İl Başkanlığında listesini almak için beklerken, 'Mevcut aday çekildi.' yalanıyla genel başkan da yanıltılarak, belediye başkan aday adayı dahi olmamış birini seçim kuruluna vermek, ne ahlaka ne onura ne de Cumhuriyet Halk Partisi kültürüne yakışır. Buca adayına yapılan bu onursuzca hareket hangi ilde, hangi ilçede kime yapılırsa yapılsın kabul edilemez."