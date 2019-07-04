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CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat:

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.07.2019 11:31 | Son Güncelleme

"Gümrüklerde çalışanlar, ihbar mektuplarıyla hiçbir araştırma ve soruşturma yapılmadan görevlerinden uzaklaştırılıyor"

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, "Gümrüklerde çalışanlar, ihbar mektuplarıyla hiçbir araştırma ve soruşturma yapılmadan görevlerinden uzaklaştırılıyor." dedi.

Polat, Mecliste düzenlediği basın toplantısında Doğubayazıt, Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü ve arkadaşlarının kumpasla görevden alındığını öne sürdü.

Polat, "Gümrüklerde çalışanlar, ihbar mektuplarıyla hiçbir araştırma ve soruşturma yapılmadan görevlerinden uzaklaştırılıyor. Hatta hazırlanan listelere hayatında hiç gümrük kapılarında görev yapmamış insanların ismi eklenerek açığa alınmalar yapılıyor." diye konuştu.

Kilit noktalara belli memurların görevlendirilmesinin istendiğini, bunlara karşı çıkan memurların da görevden uzaklaştırıldığını savunan Polat, "Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Saray'ı sardığı gibi Gürbulak Gümrüğünü de sarmış. Saral, bir devlet memurundan Kur'an kursuna gönderilmek üzere üç defa para istiyor. Saral, neye dayanarak bir devlet memurundan para istiyor? Cumhurbaşkanı'nın bundan haberi var mı?" görüşünü savundu.

Polat, konuyla ilgili soru önergeleri verdiğini de söyledi.

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CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat

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