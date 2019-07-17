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CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat:

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.07.2019 12:38 | Son Güncelleme

"Çam fıstığı ağaçlarının rehabilite edilmesi, hastalıklardan korunması ve gelecek nesillere ulaşabilmesi için Çam Fıstığı Araştırma ve Koruma Geliştirme Enstitüsü kurulmalı"

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, çam fıstığı ağaçlarının rehabilite edilmesi, hastalıklardan korunması ve gelecek nesillere ulaşabilmesi için Çam Fıstığı Araştırma ve Koruma Geliştirme Enstitüsünün kurulması gerektiğini söyledi.

Polat, Mecliste bazı CHP'li milletvekilleri ve Bergama Kozak Yaylası muhtarlarıyla düzenlediği basın toplantısında, çam fıstığında son yıllarda ciddi bir rekolte kaybı yaşandığını ifade etti.

Rekolte kaybına neden olan hastalıkla bağlantılı Çam Fıstığı Araştırma ve Koruma Geliştirme Enstitüsünün kurulmasıyla ilgili kanun teklifi verdiklerini, bu teklifin Genel Kurulda doğrudan gündeme alınmasını talep ettiklerini ancak reddedildiğini belirten Polat, çam fıstığı üretiminde Türkiye'nin dünyada ikinci sırada olduğuna işaret etti.

Kozak Yaylası'nın, Türkiye'deki üretimin yüzde 80'ini, dünya üretiminin yüzde 10'unu karşıladığını kaydeden Polat, üretimin 1500-2000 tonlardan 120-150 tonlara kadar gerilediğini dile getirdi. Polat, şöyle konuştu:

"Bu ağaçlar keresteye doğru gidiyor. Çam fıstığı ağaçlarının rehabilite edilmesi, hastalıklardan korunması ve gelecek nesillere ulaşabilmesi için Çam Fıstığı Araştırma ve Koruma Geliştirme Enstitüsünün kurulması gerekir. Buna Kozak Yaylası'nın ve bütün Türkiye'nin ihtiyacı var. Bu hastalık Türkiye'nin diğer bölgelerine de sirayet etmeye başladı. Çok önemli bir ihracat ürününden yoksun hale geliyoruz ve köylüler yoksulluğa sürükleniyor. Gelin hep birlikte bütün siyasi partiler olarak bu konuya çözüm getirelim."

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal da soruna kısa sürede çözüm üretilmesini isteyerek, en azından bir araştırma komisyonu kurulması gerektiğini söyledi.

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CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat Enstitü Fıstık Çamı üretim

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