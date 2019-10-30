CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat trafik kazası geçirdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Mahir Polat, İzmir’in Bayındır ilçesinde trafik kazası geçirdi. Kazada hafif yaralanan Polat’ın Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.

Kaza, Torbalı Bayındır yolu Bayındır mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre CHP’li Polat ve çarpıştığı aracın içinden iki kişi olmak üzere toplam 3 kişi hafif yaralı olarak Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı. CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat’ın ve diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

