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CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat trafik kazası geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 12:45 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, bugün Bayındır ilçesindeki programa giderken Torbalı- Bayındır yolu üzerinde aracıyla kaza yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Mahir Polat, İzmir’in Bayındır ilçesinde trafik kazası geçirdi. Kazada hafif yaralanan Polat’ın Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.

Kaza, Torbalı Bayındır yolu Bayındır mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre CHP’li Polat ve çarpıştığı aracın içinden iki kişi olmak üzere toplam 3 kişi hafif yaralı olarak Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı. CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat’ın ve diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
CHP trafik kazası Mahir Polat

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