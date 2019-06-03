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CHP İzmir örgütünde Honaz sevinci

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 17:59 | Son Güncelleme

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, partisinin bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada Honaz'daki seçim sonucunun önemli bir anlam taşıdığını söyleyerek, "Bu başarı aynı zamanda büyüyen umudun göstergesi.

CHP İzmir örgütünde Honaz sevinci

Nevra UÇKAÇ / İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, partisinin bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada Honaz'daki seçim sonucunun önemli bir anlam taşıdığını söyleyerek, "Bu başarı aynı zamanda büyüyen umudun göstergesi. Büyüyen umut, hakkı elinden alınan, mağdur edilen ve mazbatası elinden alınan Ekrem İmamoğlu için de umudun büyümesi anlamını taşıyor" dedi.
CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma töreni Kültürpark içindeki İzmir Sanat'ın bahçesinde yapıldı. CHP İzmir Milletvekilleri Kani Beko, Tacettin Bayır, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ile ilçe belediye başkanları ve çok sayıda partilinin katıldığı bayramlaşma töreninde davul zurna çalındı.
CHP İl Başkanı Yücel, her milli bayramda olduğu gibi dini bayramlarda da kurucu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak sözlerine başlamak istediğini belirtti. Denizli Honaz'da CHP adayının seçimleri önce 8 oy farkla kazandığını hatırlatan Yücel, "İtirazlar sonrası fark bir oya düşmüş ve seçimi yine biz kazanmıştık. Ama yine seçmen iradesine yapılan darbe ile seçimler adaletsizce iptal edilmişti. Dün yenilenen seçimlerde Honaz halkı yapılan adaletsizliğe, iradelerine yapılan darbeye çok ağır bir cevap verdi. Honaz'da adayımız seçimleri bu kez tam 2 bin 338 oy farkla kazandı. Halk, Honaz'da adaletsizliğe, baskıya, hukuksuzluğa 'dur' dedi. Şimdi sıra İstanbul'da" diye konuştu. Bu ülkenin insanlarının en iyi hizmeti hak ettiğine, bu ülkenin kardeşçe ve huzur içinde yönetilmesi gerekliliğine inandığına ifade eden Deniz Yücel, şöyle devam etti:
"Bugün ülkemize yaşatılan ekonomik krizin, ayrıştırıcı dilin, insanlarımızın ekonomik durumuna ve siyasi görüşüne göre oluşturulan kutuplaşmanın sona erdirilmesi için çabalıyoruz. Bu ülkede yaratılmaya çalışılan saray hanedanlığını, ülkenin kaynaklarının heba edilmesini, halkın her geçen gün artan yoksulluğunu, ramazan ayı içinde bile, bir seçim uğruna söylenen yalanları ve iftiraları reddediyoruz. Tüm bu karamsar tablo içinde bile umudu ayakta tutan, bu dile karşı kardeşlik, huzur ve barış diliyle halkın gönlünde taht kuran bir partinin üyeleri olmaktan gurur duyuyoruz."
'HONAZ BÜYÜYEN UMUDUN GÖSTERGESİ'
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de Honaz'daki seçim sonucunun çok önemli bir gösterge olduğunu söyleyerek, "Yedi-sekiz oy farktan bu farka varmak bambaşka bir başarı. Bu başarı aynı zamanda büyüyen umudun göstergesi. Büyüyen umut, hakkı elinden alınan, mağdur edilen ve mazbatası elinden alınan Ekrem İmamoğlu için de umudun büyümesi anlamını taşıyor. AK Parti'ye oy veren seçmen de mağduriyetin farkında. Kalan sürede rahatlamamalı ve çok sıkı çalışmalıyız" diye konuştu. Soyer, şunları söyledi:
"Bayram küslerin barıştığı içtenlikle kutlanan bir gün. Bütün kalbimle sizi selamlıyorum. Yolumuz uzun ve güzel. Türkiye'de bir umut doğdu. İzmir bu umudun lokomotifi olacak. Türkiye'yi sırtına alıp, Türkiye'yi değiştirecek. Aşkla çalışmaya devam edeceğiz."
500 BİN OY FARK
İstanbul'daki seçim çalışmalarına ara verip 3 günlüğüne İzmir'e geldiklerini anlatan CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Honaz'daki seçim sonuçlarının tüm partilileri memnun ettiğini söyledi. Bayır, "Honaz içimize su serpti. İstanbul'da da daha önce Binali Yıldırım'a oy verdiğini söyleyen ama fikir değiştiren yüzlerce seçmen gördüm. 500 bin oy farkla İmamoğlu kazanacak" diye konuştu. Sesinin kısık olduğunu dile getiren CHP İzmir Milletvekili Kani Beko da İstanbul'da partisinin kendisine verdiği görev nedeniyle sendikalar ve meslek odalarıyla görüşme halinde olduklarını belirterek,"Yenikapı'da on binlerce işçiyle bir araya geldik. Yer yerinden oynadı. 24 Haziran'da her şey güzel olacak. Ekrem İmamoğlu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olacak. Başka çaresi yok. İstanbul'da tanıdıklarınıza şu mesajı atın; bölünürsek yok oluruz, birleşirsek var olur ve iktidar oluruz" dedi.

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CHP İzmir örgütünde Honaz sevinciCHP İzmir örgütünde Honaz sevinciCHP İzmir örgütünde Honaz sevinciCHP İzmir örgütünde Honaz sevinci

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