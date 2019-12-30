CHP İzmir örgütünden 'Kanal İstanbul' itirazı

Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA) - İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İzmir milletvekilleri ile CHP üyeleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir Müdürlüğü'ne, 'Kanal İstanbul' projesi ÇED raporuyla ilgili itiraz dilekçelerini verdi. Projeye ilişkin 'ÇED olumsuz' kararı verilmesi taleplerinin bulunduğu dilekçelerini teslim eden grup, binada uzun kuyruklar oluşturdu.

CHP İzmir İl Başkanlığı öncülüğünde başlatılan kampanya kapsamında; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İzmir milletvekilleri, CHP’li belediye başkanları ve ilçelerden gelen CHP üyeleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir Müdürlüğü'nde bir araya geldi. 'Kanal İstanbul' projesinin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporuna itiraz etmek amacıyla il müdürlüğü binasını dolduran grup, uzun kuyruklar oluşturdu. Ellerinde dilekçeleriyle kendilerine sıranın gelmesini bekleyen yaklaşık 150 kişi, projeye ilişkin ‘ÇED olumsuz' kararı verilmesi talepleri ile itirazlarının bulunduğu dilekçeleri teslim etti.

CHP İstanbul İl Örgütü'nce başlatılan kampanyaya İzmirliler olarak destek verdiklerini söyleyen Deniz Yücel, "Hükümetin, Ulaştırma Bakanlığı'nın İstanbul'da hayata geçirmeye çalıştığı 'Kanal İstanbul' projesinin ÇED raporuna karşı itirazlarımızı sunmak üzere buradayız. Bu artık İstanbul'un meselesi olmaktan çıktı, Türkiye'nin meselesi oldu. Bu projeye karşı hukuk çevresinde, demokrasi kuralları çerçevesinde örgütlü olarak sonuna kadar mücadele vereceğiz. İtirazlardan sonuç alamazsak idari yargı süreci ondan sonuç alamazsak da Danıştay süreci var. Danıştay'dan da sonuç alamazsak Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi süreci var" diye konuştu.

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