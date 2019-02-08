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CHP İzmir’de beklenmeyen istifa

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.02.2019 11:16 | Son Güncelleme

CHP’nin Selçuk İlçe Başkanı Merve Çalışkan, bir yıldır sürdürdüğü görevinden istifa ettiğini açıkladı.

CHP’nin Selçuk İlçe Başkanı Merve Çalışkan, bir yıldır sürdürdüğü görevinden istifa ettiğini açıkladı. Çalışkan, "Yönetim kurulum, kadın kolları ve gençlik kolları başkan ve yönetim kurulları da bu koşullarda görevlerini devam ettiremeyeceklerini bildirmiştir" dedi.
CHP’nin Selçuk İlçe Başkanı Merve Çalışkan görevinden istifa ettiğini duyurdu. Selçuk, istifaların arkasının geleceğine de işaret etti ve yönetim kurulu, kadın kolları ve gençlik kolları başkan ve yönetim kurullarının da görevlerine devam edemeyeceklerini dile getirdi.

Merve Çalışkan, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Cumhuriyet Halk Partisi kuruluşundan itibaren demokrasi mücadelesi vermiş bir partidir. Çağdaş demokratik hiçbir sistemde ilçe örgütlerinin dahli dışında ilçelerin yerel yönetim kadrolarının merkezi otorite tarafından belirlenmesinin örneği yoktur. 28 bin seçmenli bir ilçenin belediye meclis üyeleri dahi genel merkez tarafından atanmak istenmektedir. Bunun anlamı yerel demokrasi ve yerel örgütlenmenin tasfiyesinden başka bir şekilde açıklanamaz. Cumhuriyet Halk Partili olmamızın yegane sebebi evrensel demokrasi ve çağdaş hukuk talebimizdir. Cumhuriyet Halk Partisi bu taleplerinden hiçbir zaman vazgeçmeyecek bir parti olmakla birlikte Genel Merkez yöneticilerinin bir bölümünün bu ideallerden uzaklaştığı açıktır. Bu nedenle, antidemokratik bu süreçte ilçe başkanlığı görevini yürütemeyeceğimi kamuoyuyla paylaşıyorum. Yönetim Kurulum, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları başkan ve yönetim kurulları da bu koşullarda görevlerini devam ettiremeyeceklerini bildirmiştir. Partimizin ve ülkemizin hak ettiği demokrasi kültürüne ulaşması için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu süreçte beraber yol yürüdüğüm tüm partililerimize teşekkür ederim."

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