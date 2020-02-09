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CHP İzmir’de Tek Adaylı Kongre

09.02.2020 17:00 | Son Güncelleme

İki yıl önce yapılan İl Kongresi’nde yaşanan kavgalarla Türkiye gündemine oturan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir il örgütü, bu kez kavgaya değil ama anahtar liste yarışına sahne oldu. Mevcut İl Başkanı Deniz Yücel, tek aday olarak girdiği kongrede tekrar seçildi

İki yıl önce yapılan İl Kongresi’nde yaşanan kavgalarla Türkiye gündemine oturan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir il örgütü, bu kez kavgaya değil ama anahtar liste yarışına sahne oldu. İzmir’in 30 ilçesindeki CHP’li başkanların tamamının desteğini alan mevcut İl Başkanı Deniz Yücel, tek aday olarak girdiği kongrede tekrar seçildi. Asıl yarış ise il yönetimi ve CHP Kurultay delegeliği konusunda yaşandı.

Blok liste önerisinin il delegeleri tarafından reddedilmesiyle seçime çarşaf listeyle gidildi. 30 kişilik il yönetimine 169 kişi aday oldu, 56 kişilik kurultay delegeliği için ise 159 kişi aday oldu. Farklı farklı anahtar listelerin Kongre salonunda dolaşmasının ardından gece geç saatlere kadar pazarlıklar yaşandı. Pazarlıkların uzaması nedeniyle oylama ancak gece yarısına doğru başlayabildi.

Birlik ve iktidar mesajları

“CHP’nin kalesi” olarak bilinen İzmir’deki il kongresinde yapılan konuşmalarda ise “ilk seçimde iktidara gelme” ve “parti içi birlik” mesajları öne çıktı. Kulislerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından da desteklendiği belirtilen Yücel, Kongre’nin açılış konuşmasında AK Parti iktidarının uygulamalarını eleştirerek “Bu gidişi durdurmak, CHP’nin görevidir” dedi. CHP’nin yerel seçimlerde Ankara ve İstanbul gibi illerin büyükşehir belediye başkanlıklarını 25 yıl sonra aldığını hatırlatan Yücel, bu başarının mimarının “CHP’yi toplumu tüm kesimleriyle kucaklaştıran” Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi.

Yücel, “Bugün CHP’yi iktidara taşıyacak olan kadroları seçmek için bir aradayız. CHP, bugün Genel Başkanı’yla, milletvekilleriyle, belediye başkanlarıyla, belediye meclis üyeleriyle ve tüm örgütüyle, tüm kadrolarıyla Türkiye’yi yönetmeye hazırdır” dedi.

“Umut, biziz”

İzmir Büyükşehir Belediye’sinin CHP’li Başkanı Tunç Soyer de “İnsanların istihdamı bulamadığı için intihara sürüklendiği, her gün savaş çığlıklarının yükseldiği, gericiliğin, yobazlığın tırmandığı karanlık ülke gündeminde sosyal demokrat CHP’li belediyelerden daha büyük bir umut yok. Bizler bu ülkeyi karanlıktan aydınlığa çıkaracak güce sahibiz. Umut, biziz. Sinmeyeceğiz, omuz omuza duracağız. Aramızdaki ayrılıkları bir tarafa bırakarak, olanca gücümüzle aydınlığı yurt çapına yayacağız” diye konuştu.

“Kavga etmeyeceğiz”

Blok liste önerisi aleyhine söz alan İzmir Milletvekili Tacettin Bayır da “Bu önergenin aleyhinde konuştuğumuz için burada bir tartışma çıkmasına, bir kavga çıkmasına, yandaş medyanın da bunu ‘CHP, İzmir’de yine kavga etti’ gibi algılamasına izin vermeyeceğiz. Çok beklersiniz. Kavga etmeyeceğiz. Birleşerek çıkacağız, doğrusunu yapacağız” ifadelerini kullandı.

VOA Türkçe’ye konuşan il delegelerinde de parti içi mücadele yerine iktidar mücadelesi vurgusu ön plandaydı. Delegelerden Mesut Ak, “Kongreler geçmişte provokatörlerin de olduğu bir ortamda oluyordu. Şimdi günden güne olgunlaşmış bir CHP var. Bilhassa da İzmir’de. Ülkemiz tek adam rejiminde. CHP de parlamenter sistemden yana. Böyle bir sistemi içine sindiremediği için Cumhuriyet’i kuran partinin üyesi de arif vatandaş olacak, olgun vatandaş olacak. Bunun bilincindeyiz zaten. Bana sorarsanız şu anki hükümetin yapısını, tek adam rejimini denetleyen, her şeyi elinin altında tutan, kontrol altında tutan bir CHP var. İktidara hazır, hem de çok güzel bir şekilde hazır” dedi.

İl delegelerinden Aynur Şahin, Kongre’nin çok güzel bir atmosferde geçtiğini belirterek şunları söyledi: “Başkaları belki şunu bekliyordur; CHP bir il seçimi yapıyor, ama kavga olacak, döğüş olacak, birbirlerini yiyecekler. Öyle bir şey yok. Olmayacak. Gayet güzel, samimi, dostça bir seçim olacak. İki, üç yumrukla gireceğiz ama CHP buradan tek yumruk olarak çıkacak. Bu ülke artık yoruldu. Bundan sonra bir CHP yönetimini bekliyor.”

Bir başka delege Sermet Kavas ise seçmen ve delege kalitesinin değiştiğini belirterek “Daha önce bu işten nemalanan birtakım gruplar vardı. Onlar, elendiler. Bu hareket bütün Anadolu’da var. Eskiden Anadolu, bazı şeyleri kaşıyan hükümetin ağzına bakıyordu. Ama şimdi iş ekonomiye, mutfağa, çocuklarının geleceğine geldi. Artık bu parti, umut partisi olmaya başladı” diye konuştu.

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