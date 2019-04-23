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CHP İzmir’den 23 Nisan kutlaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.04.2019 15:40 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Cumhuriyet Meydanı’nda kutladı.

CHP İzmir’den 23 Nisan kutlaması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Cumhuriyet Meydanı’nda kutladı. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel’in bugünlük koltuğunu devrettiği 7 yaşındaki Çınar Taş, kutlamada bir konuşma yaptı.
CHP İzmir İl Başkanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda alternatif bir tören düzenleyerek bayramı kutladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, ilçe belediye başkanları ve partililerin katıldığı kutlamada; Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel’in bugünlük koltuğunu devrettiği 7 yaşındaki Çınar Taş, kutlamada bir konuşma yaptı. Taş, “Cumhuriyetimizin kurucu Mustafa Kemal Atatürk’ü çok seviyorum. Tüm çocuklar mutlu olsun istiyorum. Çocuk işçiler olmasın, çocuklar aç kalmasın. Aileler mutlu olursa Türkiye mutlu olur. Bugünü bizlere armağan eden ulu önderimizi özlemle anıyorum. Hepimizin bayramı kutlu olsun” dedi.
Kutlamada konuşan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ise "23 Nisan, Türk milletinin kendi geleceğini belirlediği saltanatın sona erdiği gündür" diye konuştu.

CHP İzmir’den 23 Nisan kutlaması

CHP İzmir’den 23 Nisan kutlaması

CHP İzmir’den 23 Nisan kutlaması

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