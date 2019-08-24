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CHP İzmir'den Emine Bulut tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 15:55 | Son Güncelleme

KIRIKKALE’de Emine Bulut’un eski eşi tarafından 10 yaşındaki kızının gözleri önünde öldürülmesi protesto gösterilerine neden oldu.

CHP İzmir'den Emine Bulut tepkisi

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)- KIRIKKALE’de Emine Bulut’un eski eşi tarafından 10 yaşındaki kızının gözleri önünde öldürülmesi protesto gösterilerine neden oldu. CHP İzmir İl Kadın Kolları üyeleri de basın açıklaması yaparak olaya tepki gösterdi ve kadın cinayetlerine dikkat çekti
Kültürpark'taki İsmet İnönü Sanat Merkezi önünde yapılan açıklamaya CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ile ilçe belediye başkanları ve çok sayıda partili de katıldı. Katılanlar ellerinde 'Anneler ölmesin', 'Kadın ölür toplum ölür', 'Ben kadınım yaşamak ve yaşatmak için varım' yazılı dövizler taşıdı. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse imzasıyla 81 ilde aynı anda yapılan açıklama kapsamında, CHP'li kadınlar bu cinayetin ülkeyi yasa boğduğunu ifade etti. CHP İzmir Kadın Kolları Başkanı Nurşen Balcı, Türkiye'de kadın olmanın zorluğuna her gün onlarca korkunç örneklerle tanıklık ettiklerini söyleyerek, caydırıcı cezaların uygulanması gerektiğine dikkat çekti.
'KİMSE BU CİNAYETTEN KENDİNİ AKLAYAMAZ'
Tüm ülkeyi yasa boğan cinayete dikkat çeken Balcı, "Ölmek istemiyorum' diyen bir anne, 'Lütfen ölme' diyen bir evlat. Bir cümle ne kadar can yakabilirse o kadar yaktı canımızı. Kahrolduk, mahvolduk. Yine bir kadın eski eşi tarafından öldürüldü. Hem de çocuğunun gözleri önünde. Her gün onlarca kız kardeşimiz erkek şiddetine maruz kalıyor. Yetmiyor, katilin cezasını alması için mücadele etmemiz gerekiyor. Çünkü bu ülkede kadın katili erkeklerin ceza alması için mücadele etmek gerekiyor. Çünkü bu ülkede adalet de erkek. Bilinsin ki, kimse bu cinayetten kendini aklayamaz. Kadın düşmanı politikalarla her gün karşımıza çıkanlar, hâkim karşısında jilet gibi takım elbisesiyle çıktığı için kadın katillerine iyi hal indirimi uygulayanlar, 4 yıldır yürürlükte olan ancak uygulanmayan İstanbul Sözleşmesi'nin gereğini yerine getirmeyenler, kadınları bu erkek şiddetinden korumaya odaklanmak yerine 'Ne yapar ne ederiz de boşanmaları engelleriz' diye meclis komisyonları kuranlar, boşanmayı tabulaştıranlar, nafaka hakkına saldıranlar bu cinayete ortaktır" dedi.
'SESSİZ KALMAYACAĞIZ'
Emine Bulut cinayetinin yüzlerce kadın cinayetinden biri olduğunu söyleyen Balcı, "Bir kişi daha eksilmeyeceğiz dedikçe onlarca eksiliyoruz. Dün sadece Emine Bulut'un haykırışını izledik ama 2019'da erkekler tarafından katledilen 223 kadın da 'Ölmek istemiyorum' diye haykırdı. Caydırıcı ve uygulanabilir cezalar gelmediği sürece, kadın cinayetlerini önlemek üzere konulan 6284 sayılı Koruma Kanunu ve İstanbul Sözleşmesi tam olarak uygulanmadığı, erkeklere ödül gibi dağıtılan indirimlere bir son verilmediği sürece bitmeyecek. Emine Bulut bir tane değil, bir kerelik değil, tesadüfi değil. Üzülürken de öfkelenirken de bunu aklımızda tutmalıyız. Biz iyi hal indirimi istemiyoruz, tahrik indirimi istemiyoruz, ölmek istemiyoruz. Bu vahşete karşı sessiz kalmıyoruz, kalmayacağız. Bizler kadınlar ölmesin diye mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu zalimlere ve bu zalimleri koruyanlara karşı birlik olacağız. Bu ülkede anneler ölmeyecek, çocuklar ağlamayacak" diye konuştu.

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CHP İzmir'den Emine Bulut tepkisiCHP İzmir'den Emine Bulut tepkisiCHP İzmir'den Emine Bulut tepkisiCHP İzmir'den Emine Bulut tepkisi

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