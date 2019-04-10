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CHP İzmir’den YSK’ya çağrı

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.04.2019 13:57 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Örgütü, 81 ilde eş zamanlı yapılan açıklama doğrultusunda Yüksek Seçim Kuruluna seslenerek, yerel seçim sonuçlarına ilişkin çağrıda bulundu.CHP Genel Merkezince 81 ilde eş zamanlı yapılmasını içeren talimat doğrultusunda ’YSK’ya Çağrı’ adıyla, il örgütü tarafından basın açıklaması yapıldı.

CHP İzmir’den YSK’ya çağrı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Örgütü, 81 ilde eş zamanlı yapılan açıklama doğrultusunda Yüksek Seçim Kuruluna seslenerek, yerel seçim sonuçlarına ilişkin çağrıda bulundu.
CHP Genel Merkezince 81 ilde eş zamanlı yapılmasını içeren talimat doğrultusunda ’YSK’ya Çağrı’ adıyla, il örgütü tarafından basın açıklaması yapıldı. Konak Meydanı’nda toplanan il örgütü adına açıklamayı yapan CHP İl Sekreteri Hacer Taş Gültepe, “Tüm Türkiye 31 Mart seçim sonuçlarını kabullenmiş ve kazananı ilan etmişken, demokrasilerin gereği olan seçim sonuçlarını kabullenmek istemeyenler ve kimsenin inanmadığı bahanelerle Türkiye’yi gerenlere İzmir’den seslenmek istiyoruz. Demokrasimize gölge düşürmeyin, hak edenin hakkına ve milyonlarca insanımızın iradesine saygı duyun. Seçimi kaybedenlere sesleniyoruz. Hakkıyla yönettiyseniz, halkı düşünerek hizmet ettiyseniz korkmayın. Seçimleri kaybettiğinizi kabullenin ve Türk halkının seçimine saygı duyun” dedi.

"Tarihsel sorumluluktur"
YSK’ya çağrıda bulunan Gültepe, "Yasalara ve daha önce benzer olaylar karşısında aldığı kararlara uymak zorundadır. YSK, seçimde kaybedenlerin, devletin gücünü kullanarak, ürettikleri yasa dışı gerçekleri reddetmek zorundadır. YSK, iktidar sahiplerinin YSK üzerinde kurdukları baskılara boyun eğmemek zorundadır. YSK, ‘demokrasi değil, seçimsiz bir Türkiye’ isteyen iktidar sahiplerine ’dur’ demek zorundadır. YSK, hukukun üstünlüğü mü yoksa iktidar sahibi üstünlerin hukuku mu? Buna açık ve net cevap vermek zorundadır. YSK’da hâkimler mi var, yoksa iktidar sahiplerinin taşeronlaştırmak istediği kişiler mi var?’ bunu demokrasiden yana kararlarıyla göstermek zorundadır. Özetle, iktidar sahiplerinin güçlerini kullanarak demokrasiye karşı kurulan kumpası, YSK bozmak zorundadır. Bu YSK’nın tarihsel sorumluluğudur” ifadelerini kullandı.

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