CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, "Kadın cinayetlerinin, çocuk tacizlerinin yaşanmadığı bir ülke istiyoruz. Birlikte yaşamak istiyoruz. Bu ülke rahat düzeyine ulaşsın istiyoruz." dedi.

Köse, partisinin Trabzon İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, CHP olarak bir proje üzerinde çalışmaya başladıklarını söyledi.

Projenin adının "Umut Her Yerde" olduğunu belirten Köse, "Bu yolculuğun adı demokrasi, adalet ve barış. Biliyoruz ki bu ülkede bu üç basamağa ihtiyaç var." ifadesini kullandı.

Köse, bu yolculuğun ilk ayağının İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini kapsayan bir çalışma olduğunu aktararak, "Yaklaşık 15 gün devam eden bir çalışmaydı. Ulaştığımız her yerde kadın sorunlarını ve memleket sorunlarını anlatmaya çalıştık çünkü bizim görevimiz bu memlekete sahip çıkmak." diye konuştu.

Projenin ikinci ayağını gerçekleştirdiklerini bildiren Köse, şöyle devam etti:

"İkinci ayağa Kastamonu'dan başladık. Tüm Karadeniz Bölgesini devam edecek bir çalışma. Artvin'den sonra Doğu Anadolu Bölgesine ineceğiz. Doğu Anadolu Bölgesinde de yaklaşık 10-12 ili tarayarak yolumuza devam edeceğiz. 20-22 gün devam edecek bir çalışma çünkü geri dönüşümlere baktığımızda Türkiye'nin böyle bir çalışmaya ihtiyacı olduğunu gördük, hissettik."