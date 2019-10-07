HABER

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Köse Gümüşhane'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.10.2019 18:37 | Son Güncelleme

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse: - "Herkes için parasız ve nitelikli eğitim ilkesiyle bir yıl okul öncesi, 8 yıl ilköğretim, 4 yıl ortaöğretimden oluşan 1+8+4 modelinin tekrar bu ülkede uygulanması gerekiyor"

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, bir yıl okul öncesi, 8 yıl ilköğretim ve 4 yıl ortaöğretimden oluşan 1+8+4 modelinin tekrar uygulanması gerektiğini söyledi.

Köse, partisinin Gümüşhane İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, CHP olarak "Umut Her Yerde" başlıklı bir proje yürüttüklerini ve proje kapsamında Gümüşhane'ye geldiklerini anlattı.

Kimliklere dayalı siyasetin toplumun bir arada yaşama kültürüne zarar verdiğini belirten Köse, "Biz bir arada yaşamak istiyoruz. Toplumun kutuplaşmasından medet ummamamız gerekiyor. Toplumsal barışı tehdit eden tüm sorunların çözümü güvenlik, ekonomik, eşit vatandaşlık, insan hakları ve özgürlük politikalarının tümünü kapsayan bir demokrasi anlayışıyla yönetilmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de iş garantili, parasız ve nitelikli eğitimin bulunmadığını savunan Köse, şunları kaydetti:

"Niteliksiz bir üniversite açmaktansa donanımlı, yeteri kadar akademisyene sahip üniversiteleri açmak zorundasınız. Bunları yapamıyorsanız, sırf gösteriş olsun diye üniversite açmanın hiçbir anlamı yok. Bugün neredeyse ilçelerde bile üniversite açıldı ama işsiz sayısı ortada. Türkiye'de beyin göçü var. Nitelikli elemanlar ve akademisyenler yurt dışında iş arar hale geldi çünkü Türkiye’de yaşama alanı bulamıyorlar. Türkiye’de kendisi için alan açacak bir üniversite bulamıyorlar. Dolayısıyla yurt dışına beyin göçü yaşanıyor. Herkes için parasız ve nitelikli eğitim ilkesiyle bir yıl okul öncesi, 8 yıl ilköğretim, 4 yıl ortaöğretimden oluşan 1+8+4 modelinin tekrar bu ülkede uygulanması gerekiyor. Başka yolu yok. Meslek okulları, nitelikli, donanımlı üniversitelerin açılması gerekiyor."

Mucize Doktor'da Ali'den büyük sürpriz!Mucize Doktor'da Ali'den büyük sürpriz!
TBMM Başkanı Şentop’tan sınır ötesi operasyon açıklamasıTBMM Başkanı Şentop’tan sınır ötesi operasyon açıklaması
Şehir plancılarına turizm eğitimiŞehir plancılarına turizm eğitimi
Anahtar Kelimeler:
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse gümüşhane

En Çok Okunan Haberler

Neymar'ın 'tecavüz' davasında karar verildi!

Neymar'ın 'tecavüz' davasında karar verildi!

Trump'tan 'Fırat'ın doğusuna operasyon'la ilgili açıklama

Trump'tan 'Fırat'ın doğusuna operasyon'la ilgili açıklama

Merakla bekleniyordu! Rusya'dan ilk açıklama geldi

Merakla bekleniyordu! Rusya'dan ilk açıklama geldi

Uygunsuz görüntüleri çıkmıştı! Canlı yayında...

Uygunsuz görüntüleri çıkmıştı! Canlı yayında...

Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı

Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı

Sakarya'da TIR dehşeti... Babanın acısı yürek yaktı

Sakarya'da TIR dehşeti... Babanın acısı yürek yaktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu tavrı...

Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu tavrı...

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'torpil' açıklaması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'torpil' açıklaması

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sırbistan'a yatırım yapın

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sırbistan'a yatırım yapın

TBMM'de 'nöbetçi bakan' uygulaması başlıyor

'Nöbetçi bakan' uygulaması başlıyor

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

'Türkiye'ye ders verecek değiliz'

Selahattin Demirtaş’a 1 yıl 3 ay hapis

Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan operasyona ilişkin yeni açıklama

Kalın'dan operasyona ilişkin yeni açıklama

Ahmet Davutoğlu ile görüşen Ufuk Uras'tan yeni açıklama

Ahmet Davutoğlu ile görüşen Ufuk Uras'tan yeni açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.