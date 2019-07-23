HABER

CHP Kadın Kolları, Nevşehir'de seçim sonuçlarını değerlendirdi  

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.07.2019 13:33 | Son Güncelleme

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları Genel Başkanlığı, 81 ilin kadın kolları başkanının katılımıyla Nevşehir'de düzenlediği toplantıda, 31 Mart yerel seçimlerinin sonuçlarını değerlendirdi.

CHP Kadın Kolları, Nevşehir'de seçim sonuçlarını değerlendirdi  

NEVŞEHİR, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları Genel Başkanlığı, 81 ilin kadın kolları başkanının katılımıyla Nevşehir'de düzenlediği toplantıda, 31 Mart yerel seçimlerinin sonuçlarını değerlendirdi.
Nevşehir’in Gülşehir ilçesindeki otelde düzenlenen toplantıya, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Karaaslan, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, CHP Nevşehir İl Başkanı Kamil Gülmez ve 81 ilin kadın kolları başkanları katıldı. Seçim değerlendirme toplantısına ilişkin açıklamada bulunan CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, CHP Kadın Kolları olarak ‘Umut Her Yerde’ sloganı ile yola çıktıklarını belirterek, "Bu toplantıda seçim sonuçlarını, kadının siyasetteki yeri, kadının temsiliyeti ve toplumsal cinsiyet eşitliğini ele alacağız. Toplantıda memleketimize umut olan son yerel seçimlerin tüm Türkiye’ye dalga dalga yayılması için ne tür çalışmalar yapmamız gerektiğini de ele alacağız. Bu çalışma 81 ili kapsayacak şekilde devam edecek. İnanıyoruz ki bu ülkeye demokrasi, özgürlükler, eşitlik bir şekilde gelecek diye düşünüyoruz. Bu nedenle CHP Kadın Kolları olarak yollarda olmaya, umudun peşinden yürümeye devam edeceğiz" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ise, gerçekleştirilen toplantının seçim sonuçlarının yanı sıra, partinin rotasının değerlendirilmesine yönelik olduğunu dile getirdi.
FOTOĞRAFLI

CHP Kadın Kolları, Nevşehir'de seçim sonuçlarını değerlendirdi CHP Kadın Kolları, Nevşehir'de seçim sonuçlarını değerlendirdi CHP Kadın Kolları, Nevşehir'de seçim sonuçlarını değerlendirdi CHP Kadın Kolları, Nevşehir'de seçim sonuçlarını değerlendirdi

Selfie çekiniyor, kalp masajı yapıyorSelfie çekiniyor, kalp masajı yapıyor
Fuat Oktay: Uluslararası yatırımcıların ülkemize duyduğu güven artıyorFuat Oktay: Uluslararası yatırımcıların ülkemize duyduğu güven artıyor
Binali Yıldırım: "ABD ile inişli çıkışlı bir süreç yaşıyoruz"Binali Yıldırım: "ABD ile inişli çıkışlı bir süreç yaşıyoruz"

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon

Tansiyon yükseldi! Rus savaş uçağına ateş açıldı!

Tansiyon yükseldi! Rus savaş uçağına ateş açıldı!

Koşu yapan vatandaşlar Seyhan Nehri'nde kadın cesedi buldu

Koşu yapan vatandaşlar Seyhan Nehri'nde kadın cesedi buldu

G.Saray eski F.Bahçeli ile anlaştı!

G.Saray eski F.Bahçeli ile anlaştı!

Emeklilerin maaş farkı ödeme tarihi belli oldu

Emeklilerin maaş farkı ödeme tarihi belli oldu

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu’ndan Binali Yıldırım’a yemek çağrısı

Ekrem İmamoğlu’ndan Binali Yıldırım’a yemek çağrısı

Bülent Arınç'tan sert tepki: Edepsizler!

Bülent Arınç'tan sert tepki: Edepsizler!

Diğer Haberler
Binali Yıldırım'dan kabine revizyonuna ilişkin sorulara yanıt

Binali Yıldırım'dan kabine revizyonuna ilişkin sorulara yanıt

31 Mart seçimi iptal olunca yeniden sandığa gidildi! Aksaray’ın Demirci beldesinde kazanan belli oldu

31 Mart seçimi iptal olunca yeniden sandığa gidildi! Kazanan belli oldu

Devlet Bahçeli'den ABD'nin F-35 kararı hakkında flaş sözler

Devlet Bahçeli'den ABD'nin F-35 kararı hakkında flaş sözler

Eski Devlet Bakanı Süleyman Arif Emre hayatını kaybetti (Süleyman Arif Emre kimdir?)

Eski Bakan hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Soylu'dan Ege Denizi'nde gece seyri

Bakan Soylu'dan gece seyri! Telsizle seslendi

Bahçeli: Yeni hükümet sisteminden geriye dönüş yoktur

'Yeni hükümet sisteminden geriye dönüş yoktur'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.