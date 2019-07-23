CHP Kadın Kolları, Nevşehir'de seçim sonuçlarını değerlendirdi  

NEVŞEHİR, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları Genel Başkanlığı, 81 ilin kadın kolları başkanının katılımıyla Nevşehir'de düzenlediği toplantıda, 31 Mart yerel seçimlerinin sonuçlarını değerlendirdi.

Nevşehir’in Gülşehir ilçesindeki otelde düzenlenen toplantıya, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Karaaslan, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, CHP Nevşehir İl Başkanı Kamil Gülmez ve 81 ilin kadın kolları başkanları katıldı. Seçim değerlendirme toplantısına ilişkin açıklamada bulunan CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, CHP Kadın Kolları olarak ‘Umut Her Yerde’ sloganı ile yola çıktıklarını belirterek, "Bu toplantıda seçim sonuçlarını, kadının siyasetteki yeri, kadının temsiliyeti ve toplumsal cinsiyet eşitliğini ele alacağız. Toplantıda memleketimize umut olan son yerel seçimlerin tüm Türkiye’ye dalga dalga yayılması için ne tür çalışmalar yapmamız gerektiğini de ele alacağız. Bu çalışma 81 ili kapsayacak şekilde devam edecek. İnanıyoruz ki bu ülkeye demokrasi, özgürlükler, eşitlik bir şekilde gelecek diye düşünüyoruz. Bu nedenle CHP Kadın Kolları olarak yollarda olmaya, umudun peşinden yürümeye devam edeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ise, gerçekleştirilen toplantının seçim sonuçlarının yanı sıra, partinin rotasının değerlendirilmesine yönelik olduğunu dile getirdi.

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