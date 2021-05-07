CHP Kale İlçe Başkanı'ndan genç kıza 'tecavüz' iddiası: Tüm hak ve edinimleri askıya alınmıştır

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, yaptığı yazılı açıklamada, akşam bir televizyon kanalında partisinin Kale ilçe başkanıyla ilgili bir soruşturma ya da dava olduğuna dair bilgilerinin bulunmadığını belirtti.

"TÜM HAK VE EDİNİMLERİ ASKIYA ALINMIŞTIR"

Konunun mutlaka yargı organları tarafından soruşturulması gerektiğini, adaletin tecelli edeceğine kuşku bulunmadığını ifade eden Kiraz, şunları kaydetti:

"Parti olarak bu konulardaki tavrımız tartışmaya yer bırakmayacak kadar nettir. Yargı mercilerince konu hakkında verilecek karar üzerine partimizce de nihai değerlendirme yapılarak gereken tüm adımlar atılacaktır. İddialar üzerine olay aydınlatılıncaya kadar ilgili kişinin üyeliği dahil tüm hak ve edinimleri askıya alınmıştır."

"CHP'Lİ YÖNETİCİLER YİNE KAFALARINI KUMA GÖMMÜŞ VAZİYETTELER"

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ise yaptığı yazılı açıklamada, "CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın referansı ile ataması yapılan CHP Kale İlçe Başkanının 16 yaşında bir kız çocuğuna tecavüz haberleri ile kahrolduklarını" belirtti.

Olayla ilgili ne Ağbaba'dan ne CHP Genel Başkanından bir tepki ya da cümle duyduklarını bildiren Koca, şöyle devam etti: