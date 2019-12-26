CHP, Kanal İstanbul için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını istedi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Kanal İstanbul konusunda Meclis Araştırma Komisyonu kurulması için TBMM Başkanlığına önerge verdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kanal İstanbul için Meclis Araştırma Komisyonu kurulması talebiyle Meclis Başkanlığına önerge verdi. Özel, Kanal İstanbul projesinin Nisan 2011 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandığını hatırlatarak, TMMOB tarafından hazırlanan raporlarda projenin oluşturacağı sıkıntıların dile getirildiğini ve bilimsel olarak risklerin sıralandığını belirtti. Özel, 70 tür canlıya yuva olan sulak alanlar, akarsular, dereler ile Terkos Gölü’nün projeden etkileneceğini kaydederek, “Karadeniz’deki tuzluluk değerinin artması nedeniyle Trakya’ya kadar tatlı suların beslediği tarım alanları ve karasal ekosistemin bozulacağı, heyelan riskinin artacağı, 20 bin futbol sahası büyüklüğünde ormanın yok olacağı, Sazlıdere Barajı’nın tümüyle yok olacağı başta olmak üzere geri dönüşü neredeyse imkansız ekolojik hasarlar bırakacağı ifade edilmektedir. Karaburun-Küçükçekmece hattında 26 bin hektar alana inşa edilmesi öngörülen Kanal İstanbul güzergahında Kanal İstanbul Projesi’nin açıklandığı Nisan 2011’den bu yana büyük ölçekte mülkiyet değişiklikleri yaşanmıştır. Güzergah henüz kamuoyuna açıklanmadan dahi çok sayıda mülkiyet değişikliği yapıldığı belirtilmektedir” ifadelerini kullandı.

Özel şunları kaydetti:

“Kanal İstanbul güzergahında Nisan 2011’den bugüne kadar yapılan mülkiyet değişikliklerinin incelenmesi, bu değişiklikler nedeniyle sağlanan maddi çıkarların tespit edilmesi, bölgede arazi satın alan kişilerin ortaya çıkarılması, bilimsel raporlara da yansıdığı biçimiyle projenin ekosistem, tarım alanları, deprem riski ve canlı yaşamı başta olmak üzere yaratacağı tahribatların Anayasa’nın 98 ve TBMM İçtüzüğü’nün 104 ve 105. maddelerine göre Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını arz ve teklif ederim.”

