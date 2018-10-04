CHP Karadeniz Bölge Toplantısı

GİRESUN (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Batman'daki terör saldırısına ilişkin, "Terör nereden gelirse gelsin CHP'nin teröre bakışı çok nettir, açıktır. Bu terör belasından Türkiye'yi kurtarmak için gereken her türlü çalışmanın içerisinde CHP olur." dedi.
CHP'nin Giresun Belediyesi Vahit Sütlaş Kültür Merkezinde düzenlenen "Karadeniz Bölge Toplantısı"nda konuşan Salıcı, Batman şehitlerine Allah'tan rahmet, yaralıları da acil şifalar dileğinde bulundu.
Salıcı, CHP'nin terör belasından Türkiye'yi kurtarmak için gereken her türlü çalışma içerisinde olacağını belirterek, "Biz kendi lideri bir terör örgütünün saldırısına uğramış bir siyasi parti olarak terörün nasıl bir bela olduğunu en iyi bilen siyasi partilerden bir tanesiyiz. Terör nereden gelirse gelsin CHP'nin teröre bakışı çok nettir, açıktır. Bu terör belasından Türkiye'yi kurtarmak için gereken her türlü çalışmanın içerisinde CHP olur." ifadesini kullandı.
Türkiye'nin sadece silahlı terörle değil, enflasyonun yarattığı terörle de uğraştığını aktaran Salıcı, "Öbür taraftan başka bir terörle de boğuşuyoruz. O da mutfakta terör. Sadece silahlı terörle uğraşmıyoruz. Enflasyonun yaratmış olduğu terörle de uğraşıyoruz. Kimimiz 'yangın', kimimiz 'terör' diyor. Dün enflasyon rakamları açıklandı. Üretici enflasyonun, tüketici enflasyonunun neredeyse iki katı olması demek bize şunu gösteriyor, önümüzdeki aylarda üreticideki artış tüketiciye yansıyacak. Pazara giden alışveriş yapan asgari ücretle geçinen, dar gelirli yurttaşımıza bu artışlar daha fazla yansıyacak." dedi.
Mahalli idareler seçimlerine 6 aylık zaman kaldığını, yerelden başlayarak Türkiye'de iktidarın değişeceğini iddia eden Salıcı, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Bu iktidarı değiştirecek güç burada. Bize düşen ağır bir sorumluluk var. Evet biz bu ülkeyi kurduk. Evet biz bu ülkeyi demokrasi ile tanıştırdık. Çok partili hayatla tanıştırdık. Biz bu ülkeyi solla tanıştırdık, sosyal demokrasi ile tanıştırdık. Şimdi tek adam diktatörlüğünü yıkacağız, biz bu ülkeyi huzurla tanıştıracağız. Biz bu ülkeyi tekrardan demokrasi ile tanıştıracağız. Bunun için hepimize sorumluluk düşüyor. Birlik beraberlik içerisinde topluma güven verecek kadrolarımızı ön plana çıkararak biz bu sorunların hepsini çözeriz."
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise yaptığı konuşmada, yerel seçimlere 6 aylık zaman kaldığını, bu süreci en iyi şekilde değerlendirerek başarılı olmayı hedeflediklerini bildirdi. Torun, "Artık AKP belediyeciliği bitmiştir. Bu ülkenin kurucu partisi isek kurtarıcı partisi de olmak durumundayız." diye konuştu.
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