HABER

CHP Karadeniz Bölge Toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.10.2018 14:21 | Son Güncelleme

Genel Başkan Yardımcısı Salıcı: -"Terör nereden gelirse gelsin CHP'nin teröre bakışı çok nettir, açıktır. Bu terör belasından Türkiye'yi kurtarmak için gereken her türlü çalışmanın içerisinde CHP olur"

GİRESUN (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Batman'daki terör saldırısına ilişkin, "Terör nereden gelirse gelsin CHP'nin teröre bakışı çok nettir, açıktır. Bu terör belasından Türkiye'yi kurtarmak için gereken her türlü çalışmanın içerisinde CHP olur." dedi.

CHP'nin Giresun Belediyesi Vahit Sütlaş Kültür Merkezinde düzenlenen "Karadeniz Bölge Toplantısı"nda konuşan Salıcı, Batman şehitlerine Allah'tan rahmet, yaralıları da acil şifalar dileğinde bulundu.

Salıcı, CHP'nin terör belasından Türkiye'yi kurtarmak için gereken her türlü çalışma içerisinde olacağını belirterek, "Biz kendi lideri bir terör örgütünün saldırısına uğramış bir siyasi parti olarak terörün nasıl bir bela olduğunu en iyi bilen siyasi partilerden bir tanesiyiz. Terör nereden gelirse gelsin CHP'nin teröre bakışı çok nettir, açıktır. Bu terör belasından Türkiye'yi kurtarmak için gereken her türlü çalışmanın içerisinde CHP olur." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin sadece silahlı terörle değil, enflasyonun yarattığı terörle de uğraştığını aktaran Salıcı, "Öbür taraftan başka bir terörle de boğuşuyoruz. O da mutfakta terör. Sadece silahlı terörle uğraşmıyoruz. Enflasyonun yaratmış olduğu terörle de uğraşıyoruz. Kimimiz 'yangın', kimimiz 'terör' diyor. Dün enflasyon rakamları açıklandı. Üretici enflasyonun, tüketici enflasyonunun neredeyse iki katı olması demek bize şunu gösteriyor, önümüzdeki aylarda üreticideki artış tüketiciye yansıyacak. Pazara giden alışveriş yapan asgari ücretle geçinen, dar gelirli yurttaşımıza bu artışlar daha fazla yansıyacak." dedi.

Mahalli idareler seçimlerine 6 aylık zaman kaldığını, yerelden başlayarak Türkiye'de iktidarın değişeceğini iddia eden Salıcı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu iktidarı değiştirecek güç burada. Bize düşen ağır bir sorumluluk var. Evet biz bu ülkeyi kurduk. Evet biz bu ülkeyi demokrasi ile tanıştırdık. Çok partili hayatla tanıştırdık. Biz bu ülkeyi solla tanıştırdık, sosyal demokrasi ile tanıştırdık. Şimdi tek adam diktatörlüğünü yıkacağız, biz bu ülkeyi huzurla tanıştıracağız. Biz bu ülkeyi tekrardan demokrasi ile tanıştıracağız. Bunun için hepimize sorumluluk düşüyor. Birlik beraberlik içerisinde topluma güven verecek kadrolarımızı ön plana çıkararak biz bu sorunların hepsini çözeriz."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise yaptığı konuşmada, yerel seçimlere 6 aylık zaman kaldığını, bu süreci en iyi şekilde değerlendirerek başarılı olmayı hedeflediklerini bildirdi. Torun, "Artık AKP belediyeciliği bitmiştir. Bu ülkenin kurucu partisi isek kurtarıcı partisi de olmak durumundayız." diye konuştu.

PARTNERBöyle ameliyat etti! Kolundan öyle bir şey çıktı ki...Böyle ameliyat etti! Kolundan öyle bir şey çıktı ki...
CHP'li Taşcıer: Artık gram altın yerine bebek bezi takabilirlerCHP'li Taşcıer: Artık gram altın yerine bebek bezi takabilirler
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan hakkında zorla getirme kararıHDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan hakkında zorla getirme kararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı Giresun Belediyesi Vahit Sütlaş Kültür Merkezi Karadeniz Bölge Toplantısı

En Çok Okunan Haberler

"Tecavüz" gecesinin görüntüleri ortaya çıktı!

"Tecavüz" gecesinin görüntüleri ortaya çıktı!

Mehmet Sait Sürer öldürüldü!

Mehmet Sait Sürer öldürüldü!

Batman'dan son dakika patlama haberi: 7 asker şehit

Batman'dan son dakika patlama haberi: 7 asker şehit

İşkadını hipnoz edilince korkunç gerçek ortaya çıktı! Ankara’da yan evdeki komşu…

İşkadını hipnoz edilince korkunç gerçek ortaya çıktı! Ankara’da yan evdeki komşu…

Aydemir Akbaş'tan üzücü haber!

Aydemir Akbaş'tan üzücü haber!

AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!

AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!

İlginizi Çekebilir

AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!

AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni operasyon mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni operasyon mesajı!

Meclis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a protesto

Meclis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a protesto

Muharrem İnce'den McKinsey yorumu: Ayıptır! Utandırmayın bu milleti

Muharrem İnce'den McKinsey yorumu: Ayıptır! Utandırmayın bu milleti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan hakkında zorla getirme kararı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan hakkında zorla getirme kararı

Selahattin Demirtaş: Tahliye talep etmiyorum

Selahattin Demirtaş: Tahliye talep etmiyorum

MHP'den af ve ittifak açıklaması

MHP'den af ve ittifak açıklaması

HDP'de Diyarbakır için Başak Demirtaş adı konuşuluyor

HDP'de Diyarbakır için Başak Demirtaş adı konuşuluyor

AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!

AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!

Mehmet Metiner'den Bülent Arınç'a: Şansını fazla zorlama! Defterini dürmesini biliriz

Mehmet Metiner'den Bülent Arınç'a: Şansını fazla zorlama! Defterini dürmesini biliriz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.