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CHP, Kaşıkçı olayının aydınlatılması için Meclis araştırması istedi

19.10.2018 19:30 | Son Güncelleme

CHP, Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili TBMM Araştırma Komisyonu kurulmasını istedi. CHP tarafından sunulan önergede Kaşıkçı olayının Türkiye'nin itibarına zarar verdiği belirtildi.

CHP, Kaşıkçı olayının aydınlatılması için Meclis araştırması istedi

CHP, son olarak 2 Ekim günü Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluğu'na girerken görülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasının TBMM tarafından araştırılmasını istedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cemal Kaşıkçı olayının üzerinin kapatılmak istendiği ve bu konunun Meclis tarafından detaylı olarak araştırılması yönündeki açıklamalarının hemen ardından araştırma önergesi Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç'un imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Olayın Türkiye'nin itibarını zedelediği kaydedilen önergede, "Dünya kamuoyunun çok yakından takip ettiği, hem kriminal hem diplomatik boyutları olan Cemal Kaşıkçı olayının ülkemizin itibarına daha fazla zarar vermemesi TBMM'nin duruma el koyması gerekmektedir" görüşüne yer verildi.

Önergenin gerekçesinde, Kaşıkçı'nın Başkonsolosluk içinde vahşi bir cinayete kurban gittiğine ilişkin bilgi ve bulguların ulusal ve yabancı basınla paylaşıldığı ve konunun dünya gündeminin de üst sıralarında yer aldığına dikkat çekildi.

15 kişilik bir timin başkonsolosluğa girdiği, Kaşıkçı'yı işkenceyle öldürdüğü yönündeki haberlerin anımsatıldığı önergede, Başkonsolos Muhammed el Uteybi'nin Riyad'a dönmesinin Kaşıkçı'nın akıbetine ilişkin şüpheleri derinleştirdiğine vurgu yapıldı.

Önergede, "Hükümetin bu vahim hadiseyi pazarlık konusu yaptığı ve olayı örtbas etmeye çalıştığına dair endişelerin Türkiye'nin uluslararası itibarına ve güvenilirliğine düşürdüğü gölge ancak TBMM'nin devreye girmesiyle giderilebilir" denildi.

Önergede, konuyla ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kurulması teklif edildi.

CHP, Kaşıkçı olayının aydınlatılması için Meclis araştırması istedi

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