KAYSERİ (AA) - CHP Kayseri İl Başkanlığı, aralarında eski il başkanı ve ilçe belediye başkan yardımcısının da bulunduğu bazı üyelerin disipline sevk edilmesiyle ilgili açıklama yaptı.
Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, geçmiş dönemde il başkanlığı yapan bir üye, partinin politikalarını eleştiren içerikli sosyal medya paylaşımlarından dolayı disipline sevk edildi.
Açıklamada ayrıca, parti üyesi Sarız Belediyesi'nde Belediye Başkan Yardımcısı ile ismi açıklanmayan başka bir üyenin de yine sosyal medya üzerinden partiyi eleştirdiği için disipline gönderildiği bildirildi.
Açıklamada, şunları kaydedildi:
"Bu açıklamayı parti içi meseleleri kamuoyu önünde tartışmak için değil, kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesinin önüne geçmek, kişisel hesaplaşmaların değil, CHP’nin menfaatlerinin peşinde olduğumuzun ve tüzüğümüzün bize emrettiği şekilde davrandığımızın bilinmesi için yaptık. Kamuoyuna saygı ile duyururuz."
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar
Pendik'te bir okulda rehin alınan genç kız konuştu: Umut'u seviyorum, şikayetçi değilim
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı
Türkiye'den son dakika İdlib açıklaması: Teklifimiz açık
Buna yürek dayanmaz! Şehit eşi düğün fotoğraflarını tek başına çektirdi
Tayland'da sokak ortasında aldatma çarpışması!
Rusya: Saldırı tezgahı için görüntü çekmeye başladılar!
Burdur'da korkunç iddia: Kızım için 30 bin lira teklif etti, üç kez kaçırıp...
MEB'den 'karma eğitim' açıklaması! Büyük tepki çekmişti
66 yıl sonra ortaya çıkan gerçek doktorları dahi şaşkına çevirdi
Her yıl teşekkür alan öğrencinin İmam Hatip isyanı: Psikolojik olarak sıkıntı yaşıyorum
MEB'den karma eğitimle ilgili dikkat çeken değişiklik! O madde kaldırıldı
Tüm antibiyotiklere dirençli süper bakteri keşfedildi
Okuyucu Yorumları 0 yorum