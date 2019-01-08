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CHP Kayseri İl Yönetim Kurulunun 6 üyesi istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.01.2019 17:09 | Son Güncelleme

CHP Kayseri İl Yönetim Kurulunun 6 üyesi istifa etti

KAYSERİ (AA) - CHP Kayseri İl Yönetimi Kurulundan 6 üye görevlerinden istifa etti.

CHP Yönetim Kurulu üyeleri Zeki Gümüş, Ali Domaniç, Recep Akın, Filiz Özkan, Nuran Çetin ve Filiz Ergün, görevlerinden istifa ettiklerine dair dilekçeyi İl Başkanlığına sundu.

Üyeler adına açıklama yapan Zeki Gümüş, her türlü ayrımcılığı reddedip, insana öncelik vermek için eşitlik, adalet ve şeffaflık ilkeleri ışığında iltimasın, listeciliğin ve yandaş siyasetinin hakim olmayacağı bir yönetim anlayışı nedeniyle yönetim görevine talip olduklarını aktardı.

Bu ilkelere aykırı birçok davranışa maruz kaldıklarını öne süren Gümüş, şunları kaydetti:

"Bu davranışların düzeltilmesi için her zeminde mücadelemizi sürdürmemize rağmen dikkate alınmadığımız gibi bu davranışlar her geçen gün biraz daha ağırlığını hissettirerek devam etmiş, Yönetim Kurulu irademiz yok sayılmıştır. Parti içi ayrıştırma ve parti tüzük ihlallerinden dolayı tüm uyarılarımıza rağmen bu ihlallere son verilmemiş, örgütün tüm organları adeta tek adam iradesine teslim edilmek istenmiştir. Demokratik ve katılımcı örgüt yapısından uzaklaşıp, tek iradeye dayalı yönetim anlayışına kaymış olmayı ne örgüt geleneğine ne de değerlerimize uygun bulmuyoruz."

Geldikleri ve getirildikleri noktanın partinin örgüt etiğine ve siyaset vicdanına uymadığı kanaatinde olduklarını savunan Gümüş, "İlkelerine ve görüşlerine hayatımız boyunca bağlı kalacağımız Ulu Önderimizin kurduğu partimizdeki Kayseri İl Yönetim Kurulu üyeliğimizden erdemli ve görevlerimizi en mükemmel şekilde yapmış olmanın vicdanı ile huzur içinde istifa ediyoruz. Koltuk sevdamızın olmadığını, kişisel ikbal peşinde koşmadığımızı ve partimizin neferleri olarak her platformda mücadelemizi sürdüreceğimizi beyan ederiz." ifadelerini kullandı.

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CHP İl Yönetim Kurulu üyeleri istifa Kayseri

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