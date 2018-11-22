CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, "Hayati tehlikesi bulunan hastaların ameliyatları malzeme yokluğu bahanesiyle yapılmamaktadır." dedi.

Arık, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, hükümetin sağlık politikalarına ilişkin eleştirilerde bulundu.

Hastanelerde hayati tehlike boyutundaki ameliyatların malzeme yokluğundan dolayı yapılamadığını öne süren Arık, çeşitli üniversite hastanelerinin, bölgelerindeki hastanelere gönderdiği yazıda hayati tehlikesi bulunan hastaların kendilerine sevk edilmemesinin istendiğini belirtti.

Arık, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Şenel Yediyıldız'ın katıldığı bir televizyon programında bu iddiaları reddettiğini ve söz konusu doktorlarla ilgili birtakım ithamlarda bulunduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Biz sağlıkta şiddeti engelleyelim derken siz çıkıp hekimlere bu sözleri sarf ederseniz şiddeti nasıl engelleyeceksiniz? Sağlık Komisyonu Başkanı çıkıyor bu sözleri söylüyor, bir tane başhekim de çıkıp 'ya sen ne diyorsun' demiyor. Üniversite hastaneleri ile il sağlık müdürlüklerinin hastanelere gönderdiği belgeler ortadadır. Hayati tehlikesi bulunan hastaların ameliyatları malzeme yokluğu bahanesiyle yapılmamaktadır."