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CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık:

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.11.2018 13:33 | Son Güncelleme

"Hayati tehlikesi bulunan hastaların ameliyatları malzeme yokluğu bahanesiyle yapılmamaktadır"

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, "Hayati tehlikesi bulunan hastaların ameliyatları malzeme yokluğu bahanesiyle yapılmamaktadır." dedi.

Arık, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, hükümetin sağlık politikalarına ilişkin eleştirilerde bulundu.

Hastanelerde hayati tehlike boyutundaki ameliyatların malzeme yokluğundan dolayı yapılamadığını öne süren Arık, çeşitli üniversite hastanelerinin, bölgelerindeki hastanelere gönderdiği yazıda hayati tehlikesi bulunan hastaların kendilerine sevk edilmemesinin istendiğini belirtti.

Arık, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Şenel Yediyıldız'ın katıldığı bir televizyon programında bu iddiaları reddettiğini ve söz konusu doktorlarla ilgili birtakım ithamlarda bulunduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Biz sağlıkta şiddeti engelleyelim derken siz çıkıp hekimlere bu sözleri sarf ederseniz şiddeti nasıl engelleyeceksiniz? Sağlık Komisyonu Başkanı çıkıyor bu sözleri söylüyor, bir tane başhekim de çıkıp 'ya sen ne diyorsun' demiyor. Üniversite hastaneleri ile il sağlık müdürlüklerinin hastanelere gönderdiği belgeler ortadadır. Hayati tehlikesi bulunan hastaların ameliyatları malzeme yokluğu bahanesiyle yapılmamaktadır."

Arık, beraberindeki Rüstem Elibol adlı 23 yaşındaki gencin 8 yaşında hidrosefali (beyinde sıvı toplanması nedeniyle başın büyümesi) tanısı ile ameliyat olduğunu, biriken sıvının takılan şant yardımıyla karın boşluğuna akıtıldığını dile getirdi. Elibol'un son günlerde artan birtakım sağlık şikayetleri sonrasında gittiği Hacettepe Üniversitesinde muayene edildiğini ve daha önce takılan şantın boyun kısmından koptuğunun belirlendiğini ancak hastanede şant malzemesi olmadığı için başka merkeze gitmesinin önerildiğini anlatan Arık, şöyle konuştu:

"Rüstem'in durumu şu an acildir. Gittiği Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi de Mart ayına randevu vermiş. Şu an bu kardeşimizin beyninde biriken sıvının nereye aktığı belli değil. Rahatsızlıkları da hat safhaya çıkmış durumda. Sosyal devletin gerekliliği bu kardeşimizi kaderi ile baş başa bırakmak mıdır? Ben bu kardeşimize sahip çıkılmasını istiyorum. Sağlık Bakanı'na da bu durumu ilettim ancak 10 gün geçmesine rağmen hala bir ses çıkmadı. Operasyonun özel hastanede maliyeti 100 bin lirayı bulmaktadır. Bu kardeşimiz bir hastanede temizlik görevlisi olarak çalışmaktadır ve bahsedilen miktarı ödeme şansı da yoktur. Durumu gerçekten acildir. Enfeksiyon riski bulunmaktadır ve gerçekten durumu acildir."

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CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık TBMM üniversite hastaneleri

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