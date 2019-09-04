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CHP, Kayseri'de 4 kişinin öldüğü kazayı TBMM'ye taşıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 13:11 | Son Güncelleme

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, pazar günü Hacılar ilçesinde belediyeye ait su tankerinin bağ evinin üzerine uçması sonucu meydana gelen 4 kişinin öldüğü kazayı, soru önergesiyle TBMM'ye taşıdı.

CHP, Kayseri'de 4 kişinin öldüğü kazayı TBMM'ye taşıdı

KAYSERİ, (DHA) - CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, pazar günü Hacılar ilçesinde belediyeye ait su tankerinin bağ evinin üzerine uçması sonucu meydana gelen 4 kişinin öldüğü kazayı, soru önergesiyle TBMM'ye taşıdı.
Milletvekili Arık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, 1 Eylül'de meydana gelen 4 kişinin öldüğü kazayı hatırlattı. Kazada, Erciyes Dağı’ndan inen Kayseri Su ve Kanalizasyon İşleri’ne ait vidanjörün virajı alamayarak yol kenarındaki müstakil evin üzerine uçtuğunu belirten Arık, aynı bölgede 23 Aralık 2013 tarihinde meydana gelen kazada ise Erciyes'e kayak yapmak için gelen üniversite öğrencilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 11 kişinin öldüğünü hatırlattı. Arık, Bakan Turhan'a şu soruları yöneltti:
"23 Aralık 2013 tarihinde meydana gelen kaza sonrası söz konusu yol ile ilgili her hangi bir çalışma yapıldı mı? Yapıldı ise neler yapıldı? 15 yurttaşımızın hayatını kaybettiği kazalarla ilgili bir araştırma yapılmış mıdır? Kazaların meydana geliş şekli açısından yeni kazaların yaşanmaması için işaretleme çalışması dışında nasıl bir çalışma uygulamayı planlıyorsunuz?"

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