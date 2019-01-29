CHP Keşan İlçe Başkanı Yatıkçı, görevinden istifa etti

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'de, CHP Keşan İlçe Başkanı Salim Yatıkçı, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
CHP Keşan İlçe Başkanı Salim Yatıkçı geçen yıl, Mayıs ayından bu yana yürüttüğü görevinden istifa ettiğini belirten dilekçesini CHP İl Başkanlığı’na sundu. Konuyla ilgili açıklama yapan Yatıçı, “Partimin bugüne kadar verdiği her görevi yerine getirmeye çalıştım. Bugünden sonra da ilçe başkanı olarak değil; partimin bir üyesi olarak, çalışmaya devam edeceğim. 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde partimin her alanda başarılı olacağına inancım tamdır. Aydınlık bir Türkiye için herkes üzerine düşen görevi yerine getirecektir” dedi.
Bu arada Salim Yatıkçı, partisinin Keşan Belediye Başkan Adayı Şenol Yalı'nın, parti lokalinde düzenlediği toplantıya katılmadı.
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