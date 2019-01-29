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CHP Keşan İlçe Başkanı Yatıkçı istifa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 16:13 | Son Güncelleme

CHP Keşan İlçe Başkanı Yatıkçı istifa etti

EDİRNE (AA) - CHP Keşan İlçe Başkanı Salim Yatıkçı, görevinden istifa etti.

Yatıkçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yardımcı olamayacağı kanısına varması nedeniyle görevinden istifasını sunduğunu ifade etti.

Yatıkçı, "Yoruldum, yardımcı olamayacağım kanısına vardım. Bu süreçte bizim aday arkadaşımıza (CHP Keşan Belediye Başkan Adayı Şenol Yalı) başarılar diledim. Herhangi bir şey yok yani adaylıkla ilgili olarak. Ama tabii aday belirlenmeden önce il ve ilçe örgütümüze sorulabilirdi, bizim de görüşlerimiz alınabilirdi. Hiç aramadılar, sormadılar. 'Hayırlı olsun' dedik arkadaşa, başarılar diledik." diye konuştu.

Siyasi partilerin örgütlerini dikkate alması gerektiğinin altını çizen Yatıkçı, "Anket sonuçları da sağlıklı olarak, ne kadar değerlendirildi onu da bilmiyoruz. Kamuoyunda yapılan anketler vardı. Bunu da bilmiyoruz. İl başkanlığına istifamı verdim." dedi.

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CHP istifa Salim Yaltıkçı

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