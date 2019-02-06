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CHP Keşan İlçe Başkanlığı yönetiminden istifalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.02.2019 14:42 | Son Güncelleme

CHP Keşan İlçe Başkanlığı yönetiminden istifalar

EDİRNE (AA) - CHP Keşan İlçe Başkanlığı yönetim kurulu üyesi 3 kişi istifa etti.

CHP Keşan İlçe Başkanı Özgür Heves Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yönetim kurulunda görev yapan partinin ilçe sekreteri Hasan Çıkıkçı, sayman Azize Top ve üye Nedret Özkan'ın görevlerinden istifa ettiğini belirtti.

Yıldız, istifa edenlerin yerine yedek üyelerin göreve başladıklarını kaydetti.

Geçen ay da CHP Keşan İlçe Başkanı Salim Yatıkçı istifa etmiş, partinin ilçe başkanlığına Yıldız getirilmişti.

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CHP istifa yönetim kurulu üyeleri

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