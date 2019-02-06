CHP Keşan İlçe Başkanlığı'nda, 3 yönetim kurulu üyesi istifa etti

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'de, CHP Keşan İlçe Başkanlığı'nda 3 yönetim kurulu üyesi görevlerinden istifa etti.
CHP Keşan İlçe Başkanı Salim Yatıkçı'nın geçen ay görevinden istifa etmesinin ardından yönetim kurulu üyeleri Hasan Çıkıkçı, Azize Top ve Nedret Özkan da görevlerinden istifa etti.
CHP Keşan İlçe Başkanı Özgür Heves Yıldız, "İlçe başkanımız Salim Yatıkçı’nın görevden istifa etmesinin ardından 3 yönetim kurulu üyemiz daha istifa etti. Toplantıda, bunları değerlendirdik. İlçe yönetiminden Hasan Çıkıkçı, Azize Top ve Nedret Özkan istifa ettiler. Seçim döneminde verimli olamayacaklarını düşündükleri için mazeretlerini bildirdiler ve istifalarını sundular. İstifaların ardından CHP’de yedek yönetim kurulu üyesi olan Tayfun Pekişçi, Ayşe Özcan, Önder Öztürk, Ahmet Zeki Özkan arkadaşlarımız asil üyeliklere getirildi" dedi.
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