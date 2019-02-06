HABER

CHP Keşan İlçe Başkanlığı'nda, 3 yönetim kurulu üyesi istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.02.2019 12:33 | Son Güncelleme

EDİRNE'de, CHP Keşan İlçe Başkanlığı'nda 3 yönetim kurulu üyesi görevlerinden istifa etti.

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'de, CHP Keşan İlçe Başkanlığı'nda 3 yönetim kurulu üyesi görevlerinden istifa etti.
CHP Keşan İlçe Başkanı Salim Yatıkçı'nın geçen ay görevinden istifa etmesinin ardından yönetim kurulu üyeleri Hasan Çıkıkçı, Azize Top ve Nedret Özkan da görevlerinden istifa etti.
CHP Keşan İlçe Başkanı Özgür Heves Yıldız, "İlçe başkanımız Salim Yatıkçı’nın görevden istifa etmesinin ardından 3 yönetim kurulu üyemiz daha istifa etti. Toplantıda, bunları değerlendirdik. İlçe yönetiminden Hasan Çıkıkçı, Azize Top ve Nedret Özkan istifa ettiler. Seçim döneminde verimli olamayacaklarını düşündükleri için mazeretlerini bildirdiler ve istifalarını sundular. İstifaların ardından CHP’de yedek yönetim kurulu üyesi olan Tayfun Pekişçi, Ayşe Özcan, Önder Öztürk, Ahmet Zeki Özkan arkadaşlarımız asil üyeliklere getirildi" dedi.

Duyan şaşkına döndü: Fotoğraftaki halime geri dönmek istiyorumDuyan şaşkına döndü: Fotoğraftaki halime geri dönmek istiyorum
Kalın'dan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a 'Ermeni soykırımı' tepkisiKalın'dan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a 'Ermeni soykırımı' tepkisi
Soyer’den babası ve PKK’ya yönelik iddialara yanıtSoyer’den babası ve PKK’ya yönelik iddialara yanıt

En Çok Okunan Haberler

31 Mart yerel seçimleri öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

31 Mart yerel seçimleri öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

ALS, SMA, MS ve DMD hastalarına müjde!

ALS, SMA, MS ve DMD hastalarına müjde!

Süpermarket zinciri satılıyor!

Süpermarket zinciri satılıyor!

Galatasaray'daki Domagoj Vida gerçeği

Galatasaray'daki Domagoj Vida gerçeği

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Erdoğan bu detayı ilk kez anlattı: Dün gece 10 kişiyi aradım...

Erdoğan bu detayı ilk kez anlattı: Dün gece 10 kişiyi aradım...

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

AK Parti'de istifa depremi! Aday gösterilmeyince...

AK Parti'de istifa depremi! Aday gösterilmeyince...

Diğer Haberler
TBMM Genel Kurulu'nda, 'Salda Gölü' tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda, 'Salda Gölü' tartışması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş İş Bankası açıklaması: Hazine'nin malı olacak

Erdoğan'dan flaş İş Bankası açıklaması: Hazine'nin malı olacak

MHP'den İlber Ortaylı için yazılı açıklama! Çok sert sözler

MHP'den İlber Ortaylı için yazılı açıklama! Çok sert sözler

Meral Akşener: Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'na laf söyletmeyiz

Meral Akşener: Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'na laf söyletmeyiz

Lambriniadis açıkladı: Erdoğan, Putin'i iki kez reddetti

Lambriniadis açıkladı: Erdoğan, Putin'i iki kez reddetti

MHP 32 belediye başkan adayını daha açıkladı!

32 belediye başkan adayı daha açıklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.