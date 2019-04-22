CHP, Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili araştırma komisyonu isteyecek

Besti KARALAR- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, saldırıya uğradığı şehit cenazesine katılımı öncesinde güvenlik kuvvetlerine bilgi verildiğini söyledi. Özkoç, saldırının araştırılması için de Meclis'te araştırma komisyonu kurulması için teklif vereceklerini belirtti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, partisinin milletvekilleriyle TBMM'de basın toplantısı düzenledi. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıyı değerlendiren Özkoç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu eleştirdi. Özkoç, "Cumhur İttifakı bize ve milletimize ağır sözlerle saldırıda bulundu. Kendisine oy vermeyenler için 'aşağılık' kelimesini kullandı. Millet İttifakı için 'zillet' ifadesini kullandı. Kendilerine oy vermeyenler için 'terörist' ifadesini kullandılar. İçişleri Bakanı, 'CHP'yi şehit cenazelerine almayın, protokole sokmayın, onlar terör örgütleri ile hareket ediyor' kışkırtması hâlâ hafızalardan silinmedi" diye konuştu.

'BİZİ SOKAĞA DÖKMEYE ÇALIŞTILAR'

Seçim çalışmaları sürecinde ve sonrasında, Cumhur İttifakı ortaklarının, CHP'yi kışkırtarak sokağa dökmeye çalıştığını öne süren Engin Özkoç, "Bizi kışkırtanlara karşı, bizi sokağa dökmeye çalışanlara karşı hem Genel Başkanımız hem de adaylarımız milletimize 'sabırlı olun' dediler. Biz 'milletimize güveniyoruz' dedik ve hiçbir kışkırtmaya karşılık vermedik. Bizi günlerce sandığın başında beklettiler. Saydık olmadı, bir daha saydık olmadı. Seçilen belediye başkanlarımız mazbatayı aldı, olmadı. İçlerine sindiremediler. Hâlâ kışkırtmaya ve ayrıştırmaya ve savaştırmaya devam ediyorlar" dedi.

'ŞEHİT CENAZESİNE KATILACAĞI BİLGİSİ VERİLDİ'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Kemal Kılıçdaroğlu'nun şehit cenazesine katılacağına ilişkin bilgi verilmediği açıklamasına yanıt veren Engin Özkoç şunları söyledi:

"CHP liderinin yakın koruması, Genel Başkanımızın şehit cenazesine gideceğini saat 10.03'te Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. Ankara Valiliği'nin haberi vardı. Hatta Milli Savunma Bakanının korumasının arayıp, 'Genel Başkanınız cenazeye katılacak mı?' sorusuna arkadaşlarımız, 'Evet katılacaklar' cevabını verdiler. Kılıçdaroğlu'nun cenazeye katılımı öncesinde güvenlik kuvvetlerine bilgi verildi. Oradaki insanlar bir provokasyon olacağını biliyorlardı, hissetmişlerdi."

'SALDIRI ÖLDÜRMEK AMACIYLA YAPILDI'

Saldırı sırasında, emniyet güçlerinin herhangi bir müdahalede bulunmadığını ileri süren Özkoç şöyle devam etti:

"Olayın gelişi belliydi. Daha önce bilgilendirilen emniyet görevlileri görevlerini yapmadılar. Genel Başkanımız, milletvekilleri ile birlikte konvoyu takip ederek, şehidimizi uğurlamak için yola çıktıklarında yanlarında bulunan protokol birden onların yanından ayrılıverdi. Birkaç dakika sonra saldırı başladı. Bu saldırı tam anlamıyla bir linç saldırısıydı. Bu saldırı öldürmek amacıyla yapılan bir saldırıydı. Genel Başkanımıza yumruklar atıldı, defalarca yumruklandılar. İnsanlar yere düşmemek için birbirlerine tutunarak ayakta kalmaya çalıştılar. Bu saldırganları durdurmak için yeterli güvenlik sağlanamamıştır. Genel Başkanımızı korumaları korumaya çalıştı. Devletimizin, emniyet güçlerinin yapamadığını halkımız yapmıştır. Biz savaştan değil barıştan yanayız. Bu konuyu ciddiyetle araştırıyoruz, bütün video kayıtlarını izliyoruz, bize gelen bilgileri güvenlik güçleriyle paylaşıyoruz. Hukukçularımız, jandarma komutanlığında sabaha kadar olayı incelediler. Bu işin peşini bırakmayacağız."

Özkoç, saldırın araştırılması için haftaya Meclis'te bir araştırma komisyonu kurulması için teklif vereceklerini de sözlerine ekledi.

BAHÇELİ'YE ELEŞTİRİ

CHP'li Engin Özkoç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin saldırı ile ilgili sözlerini değerlendirirken de şunları kaydetti:

"Sayın Bahçeli'nin açıklamalarını dikkatle takip ettik. Puslu havayı sevenler, puslu bir hava içerisinde olmayı arzu ederler. Kendi varlıkları ancak o havada mümkündür. Ülkenin aydınlık ve demokrasi içerisinde yönetilmesi, ülkemizin bu olayların dışında gerçek gücüne sahip olarak dünyada yerini alması onları rahatsız eder. Bu puslu hava, Devlet Bahçeli’nin havasıdır. Puslu havanın dağılmaması için elinden geleni yapmaktadır" dedi.



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