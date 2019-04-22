CHP, Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili araştırma komisyonu isteyecek

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, saldırıya uğradığı şehit cenazesine katılımı öncesinde güvenlik kuvvetlerine bilgi verildiğini söyledi. Özkoç, saldırının araştırılması için de Meclis'te araştırma komisyonu kurulması için teklif vereceklerini belirtti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, partisinin milletvekilleriyle TBMM'de basın toplantısı düzenledi. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıyı değerlendiren Özkoç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu eleştirdi. Özkoç, "Cumhur İttifakı bize ve milletimize ağır sözlerle saldırıda bulundu. Kendisine oy vermeyenler için 'aşağılık' kelimesini kullandı. Millet İttifakı için 'zillet' ifadesini kullandı. Kendilerine oy vermeyenler için 'terörist' ifadesini kullandılar. İçişleri Bakanı, 'CHP'yi şehit cenazelerine almayın, protokole sokmayın, onlar terör örgütleri ile hareket ediyor' kışkırtması hâlâ hafızalardan silinmedi" diye konuştu.

'BİZİ SOKAĞA DÖKMEYE ÇALIŞTILAR'

Seçim çalışmaları sürecinde ve sonrasında, Cumhur İttifakı ortaklarının, CHP'yi kışkırtarak sokağa dökmeye çalıştığını öne süren Engin Özkoç, "Bizi kışkırtanlara karşı, bizi sokağa dökmeye çalışanlara karşı hem Genel Başkanımız hem de adaylarımız milletimize 'sabırlı olun' dediler. Biz 'milletimize güveniyoruz' dedik ve hiçbir kışkırtmaya karşılık vermedik. Bizi günlerce sandığın başında beklettiler. Saydık olmadı, bir daha saydık olmadı. Seçilen belediye başkanlarımız mazbatayı aldı, olmadı. İçlerine sindiremediler. Hâlâ kışkırtmaya ve ayrıştırmaya ve savaştırmaya devam ediyorlar" dedi.