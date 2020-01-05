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  4. CHP Kızılcahamam’da “Enver Yılmaz ile devam” dedi

CHP Kızılcahamam’da “Enver Yılmaz ile devam” dedi

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.01.2020 22:55 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kızılcahamam İlçe Başkanlığı 12.

CHP Kızılcahamam’da “Enver Yılmaz ile devam” dedi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kızılcahamam İlçe Başkanlığı 12. Olağan Kongresi yapıldı. Kongre’de mevcut ilçe başkanı Enver Yılmaz yeniden başkanlığa seçildi.

CHP Kızılcahamam İlçe Başkanlığı 12. Olağan Kongresi, saat 10.00’da Kızılcahamam Belediyesi Nikah ve Toplantı Salonu’nda yapıldı. Kongreye, milletvekilleri, Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, il yöneticileri, Ankara ilçe başkanları, partililer ve davetliler katıldı.

Genel Kurulda divan teşekkülü yapıldı ve parti faaliyetleri ile bütçe okunarak oylandı. Öte yandan, mevcut ilçe başkanı Enver Yılmaz ve önceki ilçe başkanı Yüksel Altun, CHP Kızılcahamam İlçe Başkanlığına tekrar aday oldu. Adayların konuşmalarının ardından oylamaya geçildi. Seçimlerin 17.00’de sona ermesiyle 42 delegenin 23’ünün oyunu alan Enver Yılmaz, CHP Kızılcahamam İlçe Başkanlığına yeniden seçildi. Yüksel Altun ise 15 oy aldı. Ayrıca, 4 geçersiz oy tespit edildi.

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