CHP Kocaeli Gençlik Kolları üyeleri, Tugay'ın intiharında CHP'li siyasetçileri suçladı

Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Gençlik Kolları üyeleri, intihar ederek yaşamını sonlandıran CHP Kartepe İlçe Meclis Üyesi Tugay Adak için toplanarak basın açıklaması yaptı. Parti binası önünde düzenlenen açıklamaya CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz, CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, CHP Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Zeki Karakadılar, gençlik kolları üyeleri ve Adak'ın sevenleri katıldı. Açıklamadan önce parti binasına, üzerinde Adak'ın fotoğrafının bulunduğu ve 'Hangi günahım için güzel günleri çok gördünüz' yazılı pankart asan CHP Kocaeli Gençlik Kolları üyeleri, Tugay Adak anısına saygı duruşunda bulundu.

Adak'ın yaşamını sonlandırmasında partilileri sorumlu tuttuğunu belirten Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Zeki Karakadılar, şunları söyledi:

"Tugay bir annenin evladı, bir çocuğun ağabeyi ve bizim yol arkadaşımızdır. Tugay bir ailenin iki gözüyken inandığı değerler uğruna gözünden vazgeçecek cesarete erişmiş bir dava adamıdır. 18 yaşında büyük bir umutla kapısından girmiş, onurla bayrağını asarken düşüp bir gözünü kaybetmiş, ailesine karşı sorumluluklarını bir kenara bırakıp önceliğini partisine vermiş ama hiçbir zaman partisine sırt çevirmemiş, mücadeleden bir an olsun geri adım atmamış Tugay Adak kardeşimiz için buradayız."