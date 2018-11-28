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CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet:

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.11.2018 14:30 | Son Güncelleme

"15 Temmuz'da tırnağı çizileni gazi saydılar ama parmağı ve kolu kopanı, gözü kör olanı bir türlü gazi saymıyorlar"

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, "15 Temmuz'da tırnağı çizileni gazi saydılar ama parmağı ve kolu kopanı, gözü kör olanı bir türlü gazi saymıyorlar." görüşünü savundu.

TBMM Katip Üyesi de olan Hürriyet, partisinin Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, terörle mücadele sırasında yaralanan polis, asker ve aileleriyle Mecliste basın toplantısı düzenledi.

Bu kişilerin gerek yurt içi, gerek yurt dışındaki terörle mücadele operasyonlarında yaralandığını ifade eden Hürriyet, "Kimisi parmağını, kimisi gözünü kaybetmiş; kimisi kalbinde, vücudunda hala kurşunla ve yüzlerce şarapnel parçasıyla hayat mücadelesi veriyor. Ama ne yazık ki Türk Silahlı Kuvvetlerinin sağlık yönetmeliğindeki yüzde 40 uzuv kaybı şartı nedeniyle bir türlü gazilik haklarından yararlanamıyorlar." diye konuştu.

Bu insanların gazilik haklarını alamamalarının yanı sıra, sakatlık oranlarından dolayı iş de bulamadıklarına değinen Hürriyet, "Bu insanlar evine, eşine, çocuğuna nasıl ekmek götürecek, nasıl evini geçindirecek?" diye sordu.

Uzman çavuş iken gazi olan dört çocuk sahibi Hakan Akbulut'un, Konya'da çöp toplayarak ailesine bakmaya çalıştığını, bu durum basında haber olunca haklarını almaya başladığını dile getiren Hürriyet, Türkiye'de bu durumda olan çok kişi olduğunu anlattı.

Hürriyet, "15 Temmuz'da tırnağı çizileni gazi saydılar ama parmağı ve kolu kopanı, gözü kör olanı bir türlü gazi saymıyorlar. Gaziler arasındaki bu ayırımın kaldırılması gerekiyor." görüşünü savundu.

- "Konuşurken bile psikolojim bozuluyor"

Hürriyet'in konuşmasının ardından terörle mücadele sırasında yaralanan polis, asker ve aileleri söz alarak yaşadıkları sorunları aktardı.

Ali Tiraki, 1997 yılında Tunceli Hozat'ta donma sonucunda oluşan yaralarını gösterdi. Geçen günlerde iki askerin donarak şehit olduğunu anımsatan Tiraki, gözleri dolarak devam ettiği konuşmasında, "Onları ben anlarım, onların aileleri de beni anlar. Konuşurken bile psikolojim bozuluyor. Allah kimseye göstermesin, gerçekten bunları yaşamak zor." ifadesini kullandı.

Vücudundan çıkarılamayan kurşun nedeniyle metal zehirlenmesi geçirdiğini belirten Ayhan Dertli de "Devletimden sadece gazilik istiyorum, başka bir şey istemiyorum. Oğlum bana, 'baba sen hangi ülkede vuruldun, neden sana gazilik vermiyorlar?' diye soruyor, ben ona cevap bile veremiyorum." diye konuştu.

Terörle Mücadele Sırasında Yaralanıp Gazi Sayılmayanlar Derneği Başkanı Atilla Polat da Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yönetmeliği mağduru olduklarını anlattı.

Yönetmeliğin, gazilik için yüzde 40 engellilik şartı içerdiğini anımsatan Polat, "Bizler vatan için vurulduk ama çocuklarımıza gazi olduğumuzu ispatlayamıyoruz. Öldüğümüzde ayyıldız bayrakla defnedilmek istiyoruz. Bunu bize çok görmesinler." dedi.

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