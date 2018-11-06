CHP Koçarlı İlçe Başkanı, görevinden istifa etti

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)-AYDIN'da, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Koçarlı İlçe Başkanı Hakan Akın, yaklaşan yerel seçimler öncesi sağlık nedenlerini gerekçe göstererek görevinden istifa etti.
CHP Koçarlı İlçe Başkanlığı görevine 10 Aralık 2017'de seçilen Hakan Akın, dün CHP Aydın İl Başkanlığı'na istifa dilekçesini sundu. 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimler öncesi istifa eden Akın, istifasına gerekçe olarak sağlık sorunlarını gösterdi.
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