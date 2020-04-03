CHP, koronavirüs bağışlarının ''vergiden düşürülmemesi'' için kanun teklifi verdi

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç imzasıyla hazırlanan Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Teklifle, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu'na ek maddeyle Kovid 19 kampanyasına yapılan bağışlarda, "Cumhurbaşkanı tarafından başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdi bağışların tamamı vergi matrahından indirilir" hükmünün uygulanmaması öngörülüyor.

Teklifin gerekçesinde, son derece hızlı ve kolay bulaşabilen koronavirüs salgınının, toplumsal sağlığın yanı sıra dünya çapında, başta turizm olmak üzere çok sayıda sektörde faaliyetlerin durmasına ya da yavaşlamasına neden olarak ekonomik kayıplara da yol açtığı belirtildi.

Türkiye'de de salgınla mücadele kapsamında alınan önlemler nedeniyle çok sayıda iş yeri ve işletmenin faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldığı, bu durumdan en çok fiilen çalışarak geçimini sağlamak zorunda olan dar gelirli, yoksul vatandaşlar ile küçük işletmelerin etkilendiği vurgulandı.