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CHP, koronavirüs bağışlarının ''vergiden düşürülmemesi'' için kanun teklifi verdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.04.2020 13:31 | Son Güncelleme

CHP, koronavirüsün yol açtığı sosyal ve ekonomik sorunlarla mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan kampanyaya yapılan bağışların, gelir ve kurumlar vergisi matrahından indirilmemesi için kanun teklifi verdi.

CHP, koronavirüs bağışlarının ''vergiden düşürülmemesi'' için kanun teklifi verdi

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç imzasıyla hazırlanan Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Teklifle, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu'na ek maddeyle Kovid 19 kampanyasına yapılan bağışlarda, "Cumhurbaşkanı tarafından başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdi bağışların tamamı vergi matrahından indirilir" hükmünün uygulanmaması öngörülüyor.

Teklifin gerekçesinde, son derece hızlı ve kolay bulaşabilen koronavirüs salgınının, toplumsal sağlığın yanı sıra dünya çapında, başta turizm olmak üzere çok sayıda sektörde faaliyetlerin durmasına ya da yavaşlamasına neden olarak ekonomik kayıplara da yol açtığı belirtildi.

Türkiye'de de salgınla mücadele kapsamında alınan önlemler nedeniyle çok sayıda iş yeri ve işletmenin faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldığı, bu durumdan en çok fiilen çalışarak geçimini sağlamak zorunda olan dar gelirli, yoksul vatandaşlar ile küçük işletmelerin etkilendiği vurgulandı.

Gerekçede, Türkiye'nin salgına hazırlıksız yakalandığı savunularak, şunlar kaydedildi:

"Salgınla ve yol açtığı sosyal ve ekonomik sorunlarla mücadele için yeterli kaynak bulamayan iktidar, çareyi 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sloganı ile bir bağış kampanyası başlatmakta bulmuştur.
Gelir Vergisi Kanunu'nun 89. maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 10. maddesine göre Cumhurbaşkanı tarafından başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdi bağışların tamamı vergi matrahından indirilebilmektedir. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı tarafından başlatılan Kovid-19 bağış kampanyasına yapılan bağışlar da vergi matrahından indirilebilecektir.
Yakın zamanda yaşanan Kızılay üzerinden Ensar Vakfına yapılan bağış skandalı bu hükümlerin iktidara yakın kimi kişi ve kurumlarca vergi kaçırmak için kullanılabildiğini göstermiştir. Diğer yandan toplumsal dayanışmanın en üst seviyede olması gereken böyle bir dönemde söz konusu indirimler dolayısıyla devletin vergi kaybına uğratılması, bağış kampanyasının amacı ile de bağdaşmaz."

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Anahtar Kelimeler:
CHP Gelir Vergisi Kanunu kanun teklifi

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