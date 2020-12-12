CHP Kovid-19 Danışma Kurulu: 28 günlük tam kapanma uygulanmalı

CHP Basın Birimi tarafından, bugün gerçekleştirilen toplantıda yapılan değerlendirmelere ilişkin açıklama paylaşıldı.

Toplantıda, Sağlık Bakanlığı'nın süreci şeffaf yürütmemesinin halka ağır bir maliyet yarattığı, vatandaşların bunu en başta canlarıyla ve ilaveten ağır maddi kayıplarla ödediği öne sürüldü.

Sağlık Bakanlığı'nın mart ayından 10 Aralık'a kadar Kovid-19 sebebiyle 15 bin 751 kişinin vefat ettiğini raporlamış olmasına rağmen, aynı dönemde 11 büyükşehir ve 9 il belediyesinde Kovid-19 ve bulaşıcı hastalık sebebiyle 29 bin 669 vatandaşın vefatının kaydedilmiş olmasının şeffaflıktan uzak olunduğunun bir ispatı olarak değerlendirildiği kaydedildi.

"28 GÜNLÜK TAM KAPANMA UYGULANMALI"

Aşılama Acil Durum Eylem Planı hazırlanması gerektiğine dikkat çekerek, aşıya erişim ve hızla uygulanması konusunda detaylı bir yol haritasına ihtiyaç olduğuna işaret eden Kurul, "en az 14 günlük, ideal olarak da 28 günlük tam kapanma uygulanmalı" çağrısı yaptı.

"ESNAFA KİRA DESTEĞİ VERİLMELİ"

Kurulda, şeffaflığın salgınla mücadelenin temeli olması gerektiğine işaret eden Genel Başkan Kılıçdaroğlu, "Devlet vatandaşına yalan söylemez, hele de söz konusu olan halkın sağlığı olunca." ifadesini kullandı.