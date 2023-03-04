CHP kulisleri kaynıyor! ‘Akşener partiyi bölmeye çalıştı artık Kılıçdaroğlu daha güçlü’

Meral Akşener’in 6’lı masa ile bağlarını kopardığı yorumlarına neden olan dünkü çıkışının ardından siyaset kulislerindeki hareketlilik devam ediyor. Akşener’in Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a çağrı yapmasının ardından CHP’de sıcak saatler yaşandı. Hem Mansur Yavaş hem de Ekrem İmamoğlu “Kılıçdaroğlu’nun arkasındayız” mesajı verirken kulisler bundan sonraki gelişmeleri konuşmaya başladı.

CHP’de Akşener’in açıklamalarının partiyi bölmek için yapıldığı yönünde bir algı oluştuğu öğrenilirken Kılıçdaroğlu’nun artık eskisinden daha da güçlü olduğu dile getiriliyor. Öte yandan Mansur Yavaş ve İmamoğlu’nun birlikte Akşener’i ziyaret edeceği ve yeniden masaya döndürüp bir arabuluculuk görevi üstlenebileceği iddiaları için de böyle bir şeyin şu aşamada mümkün olmadığı belirtildi.

“BİRLİKTELİK GÖRÜNTÜSÜ VERECEKLER”

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, CHP kulislerinde konuşulanları canlı yayında şu sözlerle anlattı:

“Dün akşam belediye başkanlarının Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama önemliydi. CHP kulislerinde bu sabaha kadar bunun Kılıçdaroğlu’nun pozisyonunu oldukça güçlendirdiği yorumları vardı. Sabah saatlerinde de Belediye Başkanları tekrar CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Onlar da edindiğimiz bilgilere göre bu kez kameralar önünde bir birliktelik görüntüsü verecekler ve bir kez daha tüm belediye başkanları Kılıçdaroğlu’nun adaylığına yönelik destek açıklamalarını yapacaklar.

“CHP KULİSLERİ AKŞENER PARTİYİ BÖLMEYE ÇALIŞTI DİYOR”

Kulislere göre bu durum yani İYİ Parti’nin son çıkışı biraz CHP’nin kendi içerisine dönük bir manevra olarak algılandı yani partiyi bölmeye çalıştı olarak algılandı, partiyi bölmeye çalıştı yorumları var. Neden? Çünkü belediye iki belediye başkanına çıkın adaylığınızı açıklayın çağrısında bulundu. Bu iki isimden birinin adaylıklarını açıklaması ya da gidip Meral Akşener ile görüşmesi CHP içindeki bir bölünmeyi ifade edecekti.

“KILIÇDAROĞLU DÜNE GÖRE ÇOK DAHA GÜÇLÜ”

Dolayısıyla Akşener’in bu manevrasının CHP’ye göre ters teptiği ve aksine partiyi konsolide ettiği konuşuluyor. Yani Mansur Yavaş’ı destekleyenler de İmamoğlu’nu destekleyenlerin de tamamı artık Kılıçdaroğlu’nun etrafında birleşti bütünleşti. Şu an genel başkan düne göre çok daha güçlü ifadesinde bulunan CHP’liler var.

‘5’Lİ MASA OLARAK YOLA DEVAM EDECEKLER’

Şimdi bugün 5’li masa da toplanacak saat 17’de aslında 6 Mart’ta olacaktı onların toplantısı ama bugünkü 5’li masa toplantısı da önemli. Dün diğer 4 parti ayrı ayrı açıklamalarda bulundu ve masadan kalkmayacaklarını Kılıçdaroğlu’na yönelik desteklerinin devam edeceğine yönelik açıklamalardı bunlar. Bugün de 5’li destek görüntüsü verilecek ama bu şu anlama da gelecek biz artık İYİ Parti’siz yola devam edeceğiz. Hem CHP’den hem de diğer partilerden edindiğim izlenim bu. Benim anladığıma göre bundan sonra 5’li masa olarak yola devam edecekler.”

MANSUR YAVAŞ İLE EKREM İMAMOĞLU MERAL AKŞENER’İ ZİYARET EDER Mİ?

Mansur Yavaş ve İmamoğlu’nun birlikte Akşener’i ziyaret edeceği ve yeniden masaya döndürüp bir arabuluculuk görevi üstlenebileceği iddiaları için de konuşan Canova “Hayır, aksine artık bu saatten sonra çok zor deniyor. Hatta CHP’deki algı Akşener’in son çıkışının partiyi bölme amacı taşıdığı yönünde yani bu kadar sert bir bakış açısı var artık. Kılıçdaroğlu kurmaylarına çıkıp olumsuz şeyler söylemeyin polemiğe neden olacak kavgaya neden olacak açıklamalardan uzak durun dediğini biliyorum ama tespitler bu yönde. Akşener’in dün söylediklerini bir anlamda hakaret olarak yorumlayanlar da var dolayısıyla ipler bu kadar gerilmişken yeniden Kemal Kılıçdaroğlu’nun gitmesini ben beklemiyorum. İki belediye başkanı gider mi bunun için de net bir bilgi yok benim elimde” ifadelerini kullandı.

