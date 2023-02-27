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CHP kulislerinde konuşulan iddia dikkat çekti: ‘Buna Kılıçdaroğlu karşı çıkmış’

27.02.2023 08:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimlerin ertelenmeyeceği konuşulmaya başlayınca muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorusu da yeniden gündem oldu. Meral Akşener’in yaptığı son açıklamaların ardından CHP’de yaşanan hareketlilik sırasında milletvekillerinin, Kılıçdaroğlu’nun Meclis grubunun Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklamasını talep etmişler. Kılıçdaroğlu’nun ise bu duruma bu karşı çıktığı öğrenildi. İşte CHP kulislerinde konuşulan o detay…

CHP kulislerinde konuşulan iddia dikkat çekti: ‘Buna Kılıçdaroğlu karşı çıkmış’

Siyaset kulisleri İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili olarak son yaptığı açıklamada yeniden ‘Kazanacak adayı’ işaret etmesinin ardından yeniden hareketlendi. Akşener’in CHP’li kurmayları hedef alan açıklamalarının da etkisi ile CHP’de parti merkezinde toplantılar yapıldı.

Toplantı sonrası CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel, Engin Altay ve Engin Özkoç basın açıklaması yaparak Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili Kemal Kılıçdaroğlu’nun parti tarafından tam yetkili olarak kabul edildiğini açıkladı.

tv100 ekranlarında yayınlanan Hande Aydemir ile Şimdi Konuşalım programında gazeteci Şaban Sevinç, CHP Grup Toplantısı’nda konuşulanları anlattı.

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CHP, ADAY BELİRLEME İÇİN KILIÇDAROĞLU’NA TAM YETKİ VERDİ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "CHP TBMM Grubu olarak olağanüstü gerçekleştirdiğimiz toplantıda, Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda bundan sonraki bütün süreçlerde grubumuz adına karar alma konusunda oy birliğiyle Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu yetkilendirilmiştir." dedi.

"BUNA KILIÇDAROĞLU KARŞI ÇIKMIŞ"

Gerçekleştirilen toplantının ardından Şaban Sevinç, önemli kulis bilgisini paylaştı.

Şaban Sevinç, “Bugünkü grup toplantısına katılan milletvekilleri, Kılıçdaroğlu’nun Meclis grubunun Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklamaya yazılmasını talep etmişler ama buna Kılıçdaroğlu karşı çıkmış ‘6’lı masanın iradesine dayatma olarak anlaşılır’ demiş” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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